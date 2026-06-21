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Nemci zdolali Pobrežie Slonoviny 2:1, v závere udrel Undav
O úvodný presný zásah sa postaral v 30. minúte Franck Kessie, no Undav pred rozhodujúcim gólom ešte vyrovnal v 68. minúte.
Autor TASR,aktualizované
Toronto 21. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka otočili vo svojom druhom vystúpení v E-skupine na MS 2026 duel s Pobrežím Slonoviny a zvíťazili 2:1. O oba ich góly sa postaral striedajúci Deniz Undav, ktorý strelil víťazný presný zásah vo štvrtej minúte nadstavenia.
O úvodný presný zásah sa postaral v 30. minúte Franck Kessie, no Undav pred rozhodujúcim gólom ešte vyrovnal v 68. minúte. Nemci si tak zabezpečili postup zo skupiny, čo sa im na predchádzajúcich dvoch šampionátoch nepodarilo. V tabuľke majú po dvoch dueloch na konte šesť bodov a pred sebou už iba súboj s Ekvádorom 25. júna. V rovnaký deň nastúpi Pobrežie Slonoviny na zápas s Curacaom. Útočník Stuttgartu Undav zaznamenal na šampionáte celkovo už tri góly a vyrovnal sa Kanaďanovi Jonathanovi Davidovi a Argentínčanovi Lionelovi Messimu na čele tabuľky strelcov.
Duel tímov, ktoré vo svojom prvom zápase na turnaji zvíťazili, priniesol od úvodu vyrovnaný boj. Nemci sa snažili kontrolovať loptu a tvoriť hru, Afričania však dokázali vyhrávať osobné súboje a vyrážať do nebezpečných rýchlych protiútokov. Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna si vypracovali prvú šancu v stretnutí, s hlavičkou Havertza v 10. minúte si však brankár Fofana poradil. V 22. minúte dostal loptu do siete po rohovom kope Pavlovič, no predtým si v malom vápne počínal voči brankárovi súpera nedovolene. Skóre tak otvorili hráči Pobrežia Slonoviny. Diomande potiahol loptu po krídle a poslal ideálny center do šestnástky, pokus Dialla pred bránou dokázal Brown zablokovať, no lopta sa odrazila na nestráženého Kessieho a ten nezaváhal. O vyrovnanie sa v 39. minúte nepostaral Havertz, hoci rozvlnil sieť, no predtým Musiala fauloval.
Ani po zmene strán sa obraz hry spočiatku nezmenil a Afričania neboli ďaleko od zvýšenia náskoku, v 51. minúte však Oulai zakončil rýchly prechod do útoku iba strelou nad bránu. Zlepšený výkon Nemcov prišiel až po prestriedaní v 60. minúte. Práve noví hráči sa postarali o vyrovnanie, keď Amiri ideálnym centrom našiel v šestnástke Undava. V závere mali oba tímy šance rozhodnúť, väčšie Nemci, no brankár Fofana sa zaskvel proti pokusom Browna i Amiriho. Nestačil však už na víťazný gól Undava, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a po ideálnej prihrávke pred bránu od Nmechu zoči-voči Fofanovi nezaváhal.
hlasy po zápase /zdroj: DPA/:
Julian Nagelsmann, tréner Nemecka: „Toto je presne to, v čo sme dúfali a veľmi sa teším za svoj tím. Máme vysoké ambície. Najdôležitejšie pre nás je sústrediť sa na ďalší krok.“
Deniz Undav, nemecký útočník a strelec dvoch gólov: „Snažím sa preniesť na ihrisko svoje sebavedomie. Viem, že môžem skórovať v každom zápase. Nie som nervózny, je to len futbalový zápas. Sme na dobrej ceste, veľmi dobrej ceste, ale každý tím je silný. Túto energiu a pozitívne nastavenie si zoberieme aj do ďalších zápasov.“
Emerse Fae, tréner Pobrežia Slonoviny: „Bol to prvotriedny zápas o prvé miesto v skupine. Nepodarilo sa nám streliť druhý gól a to je škoda. Sme sklamaní.“
O úvodný presný zásah sa postaral v 30. minúte Franck Kessie, no Undav pred rozhodujúcim gólom ešte vyrovnal v 68. minúte. Nemci si tak zabezpečili postup zo skupiny, čo sa im na predchádzajúcich dvoch šampionátoch nepodarilo. V tabuľke majú po dvoch dueloch na konte šesť bodov a pred sebou už iba súboj s Ekvádorom 25. júna. V rovnaký deň nastúpi Pobrežie Slonoviny na zápas s Curacaom. Útočník Stuttgartu Undav zaznamenal na šampionáte celkovo už tri góly a vyrovnal sa Kanaďanovi Jonathanovi Davidovi a Argentínčanovi Lionelovi Messimu na čele tabuľky strelcov.
MS vo futbale - E-skupina:
Nemecko - Pobrežie Slonoviny 2:1 (0:1)
Góly: 68. a 90.+4. Undav - 30. Kessie. Rozhodcovia: Benitez - Cardozo, Saldivar (všetci Par.), bez kariet, 43.036 divákov.
Nemecko: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Rüdiger), Brown - Nmecha, Pavlovič (60. Amiri) - Sané (60. Leweling), Musiala (60. Undav), Wirtz - Havertz (85. Goretzka)
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - Singo (82. Doue), Kossounou, Agbadou, Konan - Sangare (75. S. Fofana) - Diallo (75. Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (85. Pepe) - Bonny (75. Guessand)
Nemecko - Pobrežie Slonoviny 2:1 (0:1)
Góly: 68. a 90.+4. Undav - 30. Kessie. Rozhodcovia: Benitez - Cardozo, Saldivar (všetci Par.), bez kariet, 43.036 divákov.
Nemecko: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Rüdiger), Brown - Nmecha, Pavlovič (60. Amiri) - Sané (60. Leweling), Musiala (60. Undav), Wirtz - Havertz (85. Goretzka)
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - Singo (82. Doue), Kossounou, Agbadou, Konan - Sangare (75. S. Fofana) - Diallo (75. Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (85. Pepe) - Bonny (75. Guessand)
Duel tímov, ktoré vo svojom prvom zápase na turnaji zvíťazili, priniesol od úvodu vyrovnaný boj. Nemci sa snažili kontrolovať loptu a tvoriť hru, Afričania však dokázali vyhrávať osobné súboje a vyrážať do nebezpečných rýchlych protiútokov. Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna si vypracovali prvú šancu v stretnutí, s hlavičkou Havertza v 10. minúte si však brankár Fofana poradil. V 22. minúte dostal loptu do siete po rohovom kope Pavlovič, no predtým si v malom vápne počínal voči brankárovi súpera nedovolene. Skóre tak otvorili hráči Pobrežia Slonoviny. Diomande potiahol loptu po krídle a poslal ideálny center do šestnástky, pokus Dialla pred bránou dokázal Brown zablokovať, no lopta sa odrazila na nestráženého Kessieho a ten nezaváhal. O vyrovnanie sa v 39. minúte nepostaral Havertz, hoci rozvlnil sieť, no predtým Musiala fauloval.
Ani po zmene strán sa obraz hry spočiatku nezmenil a Afričania neboli ďaleko od zvýšenia náskoku, v 51. minúte však Oulai zakončil rýchly prechod do útoku iba strelou nad bránu. Zlepšený výkon Nemcov prišiel až po prestriedaní v 60. minúte. Práve noví hráči sa postarali o vyrovnanie, keď Amiri ideálnym centrom našiel v šestnástke Undava. V závere mali oba tímy šance rozhodnúť, väčšie Nemci, no brankár Fofana sa zaskvel proti pokusom Browna i Amiriho. Nestačil však už na víťazný gól Undava, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a po ideálnej prihrávke pred bránu od Nmechu zoči-voči Fofanovi nezaváhal.
hlasy po zápase /zdroj: DPA/:
Julian Nagelsmann, tréner Nemecka: „Toto je presne to, v čo sme dúfali a veľmi sa teším za svoj tím. Máme vysoké ambície. Najdôležitejšie pre nás je sústrediť sa na ďalší krok.“
Deniz Undav, nemecký útočník a strelec dvoch gólov: „Snažím sa preniesť na ihrisko svoje sebavedomie. Viem, že môžem skórovať v každom zápase. Nie som nervózny, je to len futbalový zápas. Sme na dobrej ceste, veľmi dobrej ceste, ale každý tím je silný. Túto energiu a pozitívne nastavenie si zoberieme aj do ďalších zápasov.“
Emerse Fae, tréner Pobrežia Slonoviny: „Bol to prvotriedny zápas o prvé miesto v skupine. Nepodarilo sa nám streliť druhý gól a to je škoda. Sme sklamaní.“
tabuľka E-skupiny:
1. Nemecko 2 2 0 0 9:2 6*
2. Pobr. Slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. Curaçao 1 0 0 1 1:7 0
*istý postup zo skupiny
1. Nemecko 2 2 0 0 9:2 6*
2. Pobr. Slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. Curaçao 1 0 0 1 1:7 0
*istý postup zo skupiny