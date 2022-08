Hokej: Kanada si poradila s Českom, Američania rozdrvili Rakúsko 7:0

MS hráčov do 20 rokov



A-skupina



Kanada - Česko 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)



Góly: 17. McTavish (Thompson, Seeley), 19. Johnson (Stankoven), 25. Greig (Seeley, Cormier), 32. McTavish (Bedard, Othmann), 48. Foerster (Johnson, Stankoven) – 6. Ryšavý (Kos)







tabuľka



1. Kanada 3 3 0 0 0 21:4 9*



2. Fínsko 2 1 1 0 0 10:4 5*



3. Česko 3 1 0 1 1 9:13 4



4. SLOVENSKO 3 0 1 0 2 8:18 2



----------------------------------



5. Lotyšsko 3 0 0 1 2 5:14 1



*-istý postup do štvrťfinále







B-skupina



Rakúsko - USA 0:7 (0:4, 0:2, 0:1)



Góly: 1. Kaiser (Coronato), 3. Coronato (Cooley, Knies), 12. Kaiser (Savage, Duran), 19. Savage (Moore, Duran), 28. Mazur (Pastujov, Bordeleau), 28. Mazur (Bordeleau, Samoskevich), 60. Pastujov (Stramel, Peart)







Nemecko - Švajčiarsko 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)



Góly: 6. Rossmy (Proske, Heigl), 9. Heigl (Proske, Rossmy), 37. Hänelt (Klein) - 20. Knak (Allenspach, Fahrni), 52. Taibel (Ritzmann, Alge)







tabuľka



1. USA 3 3 0 0 0 19:2 9*



2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6*



3. Nemecko 3 2 0 0 1 8:9 6*



4. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 5:13 0



------------------------------------



5. Rakúsko 3 0 0 0 3 2:17 0



*-istý postup do štvrťfinále

Edmonton 14. augusta (TASR) - Kanadskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj vo svojom treťom v zápase v "slovenskej" A-skupine na juniorských MS v Edmontone. Domáci reprezentanti zdolali v noci na nedeľu rovesníkov z Česka 5:1. Kapitán Mason McTavish pomohol k výhre dvomi gólmi.Ozdobou stretnutia bol gól Kenta Johnsona na 2:1, ktorý skóroval efektne lakrosovým štýlom spoza bránky. Kanada kráča turnajom stále bez straty "kvetinky" a vedie tabuľku s plným počtom 9 bodov. Česi narozdiel od domácich ešte stále nemajú zaistený postup do štvrťfinále, v noci na pondelok oň zabojujú v dueli s poslednými Lotyšmi (0.00 SELČ). Ešte predtým sa v skupine stretnú Slováci s Fínmi (v nedeľu o 20.00 SELČ).V B-skupine Američania rozdrvili Rakúsko 7:0 a rovnako ako Kanaďania ešte nestratili na šampionáte ani bod. Wyatt Kaiser a Carter Mazur prispeli k víťazstvu zhodne dvomi presnými zásahmi. V ďalšom zápase Nemci zdolali Švajčiarsko 3:1 a druhým víťazstvom na MS si zabezpečili štvrťfinálovú miestenku. Helvéti zostávajú v tabuľke bez bodu, na záver v "béčku" ich čaká priamy súboj o postup proti Rakúšanom (v pondelok o 20.00 SELČ).