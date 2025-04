Nemci zdolali Švajčiarsko 5:4 a zaistili si štvrťfinále

Frisco 27. apríla (TASR) - Hokejisti Nemecka do 18 rokov zdolali v B-skupine MS tejto vekovej kategórie v americkom Friscu Švajčiarsko 5:4 a zabezpečili si postup do štvrťfinále. Víťazný gól strelil v 57. minúte Mateu Späth. Kapitán Nemcov Carlos Handel dal v prvej tretine dva góly v rozpätí iba 19 sekúnd, čím stanovil nový rekord šampionátov do 18 rokov. Švajčiari skončia bez bodu v tabuľke „béčka“ na poslednom 5. mieste a budú hrať o udržanie sa v elitnej kategórii.







MS do 18 rokov - B-skupina /Frisco/



Nemecko - Švajčiarsko 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)



Góly: 18. a 18. Händel, 29. Lewandowski, 36. Willhöft (tr. strieľanie), 57. Späth - 13. Nappiot, 30. Aeschlimann, 47. Franzina, 52. Schenk







tabuľka:



1. USA 3 3 0 0 0 20:5 9



2. Švédsko 3 2 0 0 1 22:13 6



3. Nemecko 3 1 1 0 1 13:16 5



4. Česko 3 1 0 1 1 9:10 4



5. Švajčiarsko 4 0 0 0 4 9:29 0*



*-baráž o udržanie