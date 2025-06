Dunajská Streda 22. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka skonpletizovali kvarteto semifinalistov ME hráčov do 21 rokov. V nedeľnom štvrťfinálovom zápase v Dunajskej Strede zdolali Taliansko (3:2 pp), ktoré bolo celé predĺženie v početnej nevýhode o dvoch hráčov. V boji o postup do finále sa v stredu 25. júna stretnú v Košiciach s Francúzskom.