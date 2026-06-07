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Nemci zdolali v prípravnom zápase USA

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Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde v Lisabone - Oeirase zdolali Čile 2:1.

Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka si v sobotňajšom prípravnom stretnutí v Bruseli poradili s ďalším účastníkom MS 2026 Tuniskom hladko 5:0. Domáci strelili štyri góly v druhom polčase, z toho tri v čase, keď už hrali hostia bez vylúčeného Ismaela Gharbiho.

Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde v Lisabone - Oeirase zdolali Čile 2:1. Oba tímy dohrávali s 10 hráčmi, Rafael Leao a Ivan Roman inkasovali červené karty krátko pred prestávkou po vzájomnej šarvátke.

Štvornásobní majstri sveta Nemci zdolali v Chicagu hráčov USA 2:1. Víťazný gól strelil v 57. minúte Leroy Sane. Nemci vyhrali deviaty medzištátny zápas v rade, naposledy prehrali 4. septembra 2025 v Bratislave so Slovenskom (0:2) v kvalifikácii MS.



prípravné zápasy:

Belgicko - Tunisko 5:0 (1:0)

Góly: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin, ČK: 62. Gharbi (Tun.) po druhej ŽK



Arménsko - Kazachstan 1:1 (0:0)

Góly: 53. Spercjan - 50. Samorodov



Gibraltár - Kajmanské ostrovy 4:1 (1:1)

Góly: 12. Scanlon, 49. Borge, 57. Valarino, 59. De Barr - 1. Reeves



Portugalsko - Čile 2:1 (0:0)

Góly: 58. Guedes, 75. Fernandes - 90.+2 Cepeda, ČK: 45.+2 Leao - 45.+2 Roman



Rumunsko - Wales 2:1 (0:0)

Góly: 52. Coman, 80. Rus - 63. Brooks



Albánsko - Luxembursko 0:1 (0:1)

Gól: 8. Sinani



USA - Nemecko 1:2 (1:1)

Góly: 37. A. Robinson – 2. Havertz, 57. Sane
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