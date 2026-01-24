< sekcia Šport
Nemci zvíťazili v mixe dvojíc, M. Remeňová s Ischakovom 16.
Slovákom sa veľmi nevydarila streľba.
Autor TASR
Nové Mesto na Morave 24. januára (TASR) - Nemeckí biatlonisti Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund triumfovali v sobotnom mixe dvojíc na podujatí Svetového pohára v Novom Meste na Morave. V českom stredisku v streľbe iba štyrikrát dobíjali a zvíťazili s náskokom 6,5 sekundy pred Fínmi Suvi Minkkinenovou a Terom Seppäläm. Tretí skončili Francúzi Camille Benedová a Emilien Claude (+17,8). Slovenská dvojica Mária Remeňová a Artur Ischakov obsadila 16. miesto s jedným trestným kolom a 14 dobíjaniami (+2:56,0 min.).
Po prvej streľbe viedli Nóri s Juni Arnekleivovou pred Švajčiarskom a Nemeckom. Druhá strelecká položka však výrazne premiešala poradie, najrýchlejšie odstrieľala Minkkinenová, ktorá sa dostala na čelo pred Francúzsko a Ukrajinu. Hneď po odovzdávke Claude predstihol Seppälu. Po ležke sa vyhupol na čele výborne strieľajúci Ukrajinec Vitalij Mandzin, hneď za ním bol Claude a Seppäla. Na stojke museli všetci traja opravovať, najrýchlejšie dobil Seppäla, ktorý sa ujal vedenia. Minkkinenovej odovzdal s vyše 7-sekundovým náskokom pred Ukrajinou. Fínka v ležke rýchlo opravila a pred Olenou Horodnou mala 8,5 s k dobru. Výborne bežala Arnekleivová, ktorá posunula Nórsko z 5. na 2. miesto. Minkkinenová minula v ďalšej streľbe iba raz a Seppälämu odovzdala s 12-sekundovým náskokom pred Nórskom. Martina Nevlanda následne predstihol Claude, Francúz však musel v ležke po troch chybách dobíjať a klesol až za Pfunda. Ten sa posunul aj pred Nevlanda a začal stíhať vedúceho Fína. Seppälä pred záverečnou streľbou mal len tesný štvorsekundový náskok pred Nemcami a Nórmi. Seppäla aj Pfund raz dobíjali, kým Nevland až dvakrát a nabral 18-sekundovú stratu. Pfund hneď po streľbe zlikvidoval 3,5-sekundovú stratu, v stúpaní predstihol Seppälu a mohol oslavovať triumf. Claude v závere predbehol Nevlanda a posunul Francúzov pred Nórov na 3. miesto.
Slovákom sa veľmi nevydarila streľba. Remeňová sa od úvodu držala na 11.-12. pozícii, na prvej streľbe netrafila prvý a tretí terč, rýchlo však opravila, a tak sa držala stále na 12. mieste. V stojke musela trikrát dobíjať a odovzdávala na 15. priečke. Ischakov strieľal na ležke pomalšie a musel raz dobíjať. Držal sa na 14. pozícii. Na stojke raz minul, ale dvakrát musel dobíjať a klesol na 18. miesto. Remeňová si pred streľbou na trati polepšila o dve pozície. Na ležke však trikrát minula a nakoniec z toho bolo jedno trestné kolo, čo znamenalo pád na 18. priečku. V streľbe v stoji prvýkrát strieľala čisto a Ischakovovi odovzdala na záverečný úsek na 14. mieste. Ten raz dobíjal na ležke i stojke a finišoval nakoniec na 16. priečke.
Po prvej streľbe viedli Nóri s Juni Arnekleivovou pred Švajčiarskom a Nemeckom. Druhá strelecká položka však výrazne premiešala poradie, najrýchlejšie odstrieľala Minkkinenová, ktorá sa dostala na čelo pred Francúzsko a Ukrajinu. Hneď po odovzdávke Claude predstihol Seppälu. Po ležke sa vyhupol na čele výborne strieľajúci Ukrajinec Vitalij Mandzin, hneď za ním bol Claude a Seppäla. Na stojke museli všetci traja opravovať, najrýchlejšie dobil Seppäla, ktorý sa ujal vedenia. Minkkinenovej odovzdal s vyše 7-sekundovým náskokom pred Ukrajinou. Fínka v ležke rýchlo opravila a pred Olenou Horodnou mala 8,5 s k dobru. Výborne bežala Arnekleivová, ktorá posunula Nórsko z 5. na 2. miesto. Minkkinenová minula v ďalšej streľbe iba raz a Seppälämu odovzdala s 12-sekundovým náskokom pred Nórskom. Martina Nevlanda následne predstihol Claude, Francúz však musel v ležke po troch chybách dobíjať a klesol až za Pfunda. Ten sa posunul aj pred Nevlanda a začal stíhať vedúceho Fína. Seppälä pred záverečnou streľbou mal len tesný štvorsekundový náskok pred Nemcami a Nórmi. Seppäla aj Pfund raz dobíjali, kým Nevland až dvakrát a nabral 18-sekundovú stratu. Pfund hneď po streľbe zlikvidoval 3,5-sekundovú stratu, v stúpaní predstihol Seppälu a mohol oslavovať triumf. Claude v závere predbehol Nevlanda a posunul Francúzov pred Nórov na 3. miesto.
Slovákom sa veľmi nevydarila streľba. Remeňová sa od úvodu držala na 11.-12. pozícii, na prvej streľbe netrafila prvý a tretí terč, rýchlo však opravila, a tak sa držala stále na 12. mieste. V stojke musela trikrát dobíjať a odovzdávala na 15. priečke. Ischakov strieľal na ležke pomalšie a musel raz dobíjať. Držal sa na 14. pozícii. Na stojke raz minul, ale dvakrát musel dobíjať a klesol na 18. miesto. Remeňová si pred streľbou na trati polepšila o dve pozície. Na ležke však trikrát minula a nakoniec z toho bolo jedno trestné kolo, čo znamenalo pád na 18. priečku. V streľbe v stoji prvýkrát strieľala čisto a Ischakovovi odovzdala na záverečný úsek na 14. mieste. Ten raz dobíjal na ležke i stojke a finišoval nakoniec na 16. priečke.