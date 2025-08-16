Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
Nemci zvíťazili vo finále nad Holandskom na ME v pozemnom hokeji

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Mönchengladbach 16. augusta (TASR) - Pozemní hokejisti Nemecka sa stali majstrami Európy. V sobotňajšom finálovom zápase kontinentálneho šampionátu zvíťazili na domácej pôde v Mönchengladbachu nad Holandskom 2:1 po predĺžení a rozstrele. Bol to pre nich deviaty titul majstrov Európy a prvý od roku 2013. Na bronzovom stupienku sa umiestnili reprezentanti Španielska, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Francúzsko 2:0.

Pozemný hokej, ME:

finále

Holandsko - Nemecko 1:2 po rozstrele


o 3. miesto:

Francúzsko - Španielsko 0:2
