Nemčík je po zranení späť, po zlom štarte verí v obrat Rosenborgu
Trondheim 20. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Nemčík sa po novembrovom zranení kolena vrátil na súťažné trávniky len pred niekoľkými dňami. Čerstvo 25-ročný stopér nastúpil v základnej zostave v dvoch posledných ligových zápasoch Rosenborgu Trondheim. Jeho tím si v nich pripísal na konto štyri body a usekol minikrízu, do ktorej sa dostal po troch prehrách za sebou v úvode nového ročníka nórskej Eliteserien.
Nemčík si v sobotu na ihrisku Sandefjordu pripísal plnú minutáž a kvalitným výkonom prispel k remíze 0:0. Týždeň predtým odohral člen širšieho reprezentačného kádra „sokolov“ 81 minút doma proti Sarpsborgu (2:1). „Je to všeobecne super pocit byť späť na ihrisku s chalanmi po takej dlhej dobe a opäť byť k dispozícii trénerom. Koleno je už na sto percent v poriadku, všetko sa zahojilo tak, ako sa malo. Po zdravotnej stránke som plne k dispozícii,“ informoval Nemčík o aktuálnom zdravotnom stave.
Odchovanec MŠK Žilina začína v nórskom klube svoju tretiu sezónu. V oboch predošlých odohral v lige vyše 20 zápasov a etabloval sa v základnej jedenástke rekordného 26-násobného šampióna krajiny. „Odkedy som prišiel, naše ciele sú kvalifikovať sa do európskych súťaží. Mali sme katastrofálny štart do nového ročníka, utrpeli sme tri prehry v lige plus sme vypadli z pohára. Posledné dva zápasy však vyzerali oveľa lepšie či už výsledkovo, ale aj herne. Verím, že sa od nich odrazíme do ďalších zápasov a budeme zbierať ďalšie body,“ povedal pre TASR Nemčík.
Nórska liga sa hrá systémom jar - jeseň. Po piatom kole patrí Rosenborgu 13. priečka v 16-člennom ligovom pelotóne. „Je to fyzická liga, v ktorej sa niektoré mužstvá sústredia na súbojovosť a bojovnosť. Tímy ako napr. Bodö/Glimt však ukazujú, že majú kvalitu hrať s tými najlepšími v Európe.“ Po postupe Nórska na MS, prvom od roku 1998, sa v tejto škandinávskej krajine záujem o futbal ešte zvýšil. „Záujem u nás v Trondheime je ozaj veľký. Rosenborg hrával rok čo rok v európskych súťažiach, tým pádom sú naši fanúšikovia aj dosť nároční. Ľudia sa veľmi tešili, keď Nóri postúpili po dlhých rokoch na MS. Majú naozaj kvalitné mužstvo a myslím si, že môžu ísť ďaleko na turnaji,“ myslí si Nemčík. Tím okolo hviezdneho kanoniera Erlinga Haalanda sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku stretne v I-skupine s Irakom, Senegalom a Francúzskom.
Nemčík si pochvaľuje život v treťom najväčšom nórskom meste, ktoré má 218-tisíc obyvateľov. Náladu mu nedokáže pokaziť ani často nevľúdne počasie, ktoré tam vládne: „Život v Nórsku sa mi páči, samozrejme dosť záleží aj od počasia. Je to dosť upršané mesto, ale to mi veľmi neprekáža. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Voľný čas často trávim s Dávidom Ďurišom, s ktorým sme tu spolu alebo s ďalšími Slovákmi, ktorých som spoznal po príchode do Trondheimu,“ povedal pre TASR. Od futbalu si najlepšie oddýchne v prírode. „Často sa chodím prechádzať vo voľnom čase popri mori. V meste by som odporučil navštíviť Kristiansten Fortress. Je to pekná pevnosť s výhľadom na celé mesto,“ pridal svoj tip pre turistov.
Nemčík dúfa, že dostane pozvánku od reprezentačného trénera na júnové prípravné zápasy. Slovensko si v nich zmeria sily s Maltou (1. júna v Dunajskej Strede) a Čiernou Horou (5. júna v Košiciach). Bývalý reprezentant do 21 rokov by si tak mohol pripísať prvý štart za A-tím. „Samozrejme každý hráč dúfa, že dostane šancu zahrať si v reprezentácii. Ovplyvniť to môžem len výkonmi v klube a to je to, na čo sa momentálne najviac sústredím,“ dodal Nemčík.
