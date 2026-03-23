Nemcom bude v príprave proti Švajčiarsku a Ghane chýbať Nmecha

Felix Nmecha z Dortmundu. Foto: TASR/AP

Trénerovi Julianovi Nagelsmannovi už skôr vypadol z nominácie defenzívny stredopoliar Bayernu Mníchov Aleksandar Pavlovič pre problémy s bokom.

Berlín 23. marca (TASR) - Nemeckým futbalistom bude v nadchádzajúcich prípravných zápasoch proti Švajčiarsku a Ghane chýbať stredopoliar Felix Nmecha. Dvadsaťpäťročný hráč Borussie Dortmund utrpel v sobotňajšom bundesligovom dueli s Hamburgom (3:2) zranenie kolena a čaká ho niekoľkotýždňová absencia.

Trénerovi Julianovi Nagelsmannovi už skôr vypadol z nominácie defenzívny stredopoliar Bayernu Mníchov Aleksandar Pavlovič pre problémy s bokom. Podľa agentúry DPA by tak mohol dostať šancu Angelo Stiller z VfB Stuttgart, ktorý naposledy štartoval v úvodnom dueli európskej kvalifikácie na MS v USA, Kanade a Mexiku, v ktorom Nemecko prehralo na Tehelnom poli so Slovenskom 0:2.
