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Nemcom sa zranil Karl, možno vynechá šampionát

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Hráč Lennart Karl z Bayernu Mníchov. Foto: TASR/AP

Karla považujú za jedného z najlepších súčasných mladých hráčov, v Bayerne Mníchov zažiaril v Lige majstrov.

Autor TASR
Chicago 5. júna (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia sa zrejme bude musieť na MS zaobísť bez 18-ročného stredopoliara Lennarta Karla. Dôvodom je zranenie, ktoré utrpel na piatkovom tréningu.

Karla považujú za jedného z najlepších súčasných mladých hráčov, v Bayerne Mníchov zažiaril v Lige majstrov. „Lenni sa dnes žiaľ zranil na tréningu. Musíme počkať, čo ukáže vyšetrenie, ale úprimne povedané, nevyzeralo to dobre,“ povedal tréner Julian Nagelsmann pred prípravným zápasom proti USA.

„Potrebujeme viac informácií a uvidíme, čo urobíme. Potom budeme informovať, či s ním môžeme pokračovať na turnaji, alebo či budeme musieť nominovať náhradníka,“ dodal tréner Nemecka.

Nemci môžu povolať náhradníka v prípade vážneho zranenia, alebo choroby, 24 hodín pred výkopom úvodného zápasu. Ten je na programe 14. júna proti Curacau.
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