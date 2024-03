Nemcov bude prekvapivo po 70 rokoch obliekať iná športová značka

Berlín 21. marca (TASR) - Nemecká futbalová federácia (DFB) vo štvrtok uviedla, že dresy jej reprezentačných tímov bude od roku 2027 vyrábať americký gigant na športové oblečenie Nike a nie dlhoročný domáci dodávateľ Adidas. DFB a Adidas majú k sebe veľmi blízko, nemecká reprezentácia často sídli v centrále Adidasu pri Norimbergu a bude to tak aj na domácom európskom šampionáte.



DFB vo vyhlásení uviedla, že zmluva s Nike trvá do roku 2034. Prechod od domácej svetoznámej značky by bol pre federáciu ešte pred niekoľkými rokmi nemysliteľný, ale americká firma dala Nemcom ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. "Tešíme sa na spoluprácu s Nike a ďakujeme im za dôveru, ktorú do nás vložili. Budúce partnerstvo umožní DFB pokračovať v plnení kľúčových úloh v nasledujúcom desaťročí s ohľadom na komplexný rozvoj futbalu v Nemecku," citovala agentúra DPA prezidenta DFB Bernda Neuendorfa. Ten dodal: "Jedna vec je však tiež jasná, do decembra 2026 budeme plne oddaní spoločnému úspechu s naším dlhoročným a súčasným partnerom, ktorému nemecký futbal vďačí za veľa už viac ako sedem desaťročí."



Táto správa prišla len niekoľko dní po tom, čo Adidas zverejnil novú sadu nemeckých dresov pre vonkajšie zápasy. Mnohí fanúšikovia nie sú spokojní pre ich ružovú farbu. Nemecké dresy boli v predchádzajúcich 30 rokoch vo všeobecnosti zelené, alebo čierne a červené. Pokladník DFB Stephan Grunwald uviedol, že peniaze boli hlavným faktorom pri prechode ku americkému gigantovi: "Sme vďační, že sa ako federácia môžeme opäť tešiť na ekonomicky stabilnú budúcnosť vďaka záväzku, ktorý nám spoločnosť sľúbila." DFB a Adidas spolupracovali 70 rokov.