Nemcov čaká v príprave pred MS súper zvučného mena

Berlín 10. decembra (TASR) – Nemeckú futbalovú reprezentáciu čaká pred MS 2022 duel so súperom zvučného mena.



"Oslovili sme Anglicko, Holandsko a Španielsko. S jedným z týchto tímov budeme hrať," cituje agentúra dpa slová Hansiho Flicka.



Kouč národného výberu by okrem toho rád odohral duel s tímom z iného kontinentu, ale to podľa jeho slov nie je vzhľadom na pandémiu jednoduché. "Na MS nechcem garantovať úspech, ale môžeme garantovať to, že sme dobre pripravení," dodal.