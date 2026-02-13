< sekcia Šport
Nemcov potiahli posily z NHL: V C-skupine zdolali Dánsko 3:1
Nemci mali ideálny štart, keď Draisaitl v 23. sekunde usmernil prihrávku Tiffelsa do bránky Andersena - 1:0.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili nad Dánskom 3:1 v úvodnom zápase oboch tímov v základnej C-skupine na ZOH v Miláne. Nemcov naštartoval gólom už v 23. sekunde kapitán Leon Draisaitl, ďalšie dva presné zásahy pridal útočník Tim Stützle a oporou bol aj brankár Philipp Grubauer, ktorý inkasoval iba jeden gól z 38 striel.
Nemci nastúpia na ďalší zápas v sobotu 14. februára od 12.10 h proti Lotyšsku, Dáni budú hrať v rovnaký deň od 21.10 proti USA.
Nemci mali ideálny štart, keď Draisaitl v 23. sekunde usmernil prihrávku Tiffelsa do bránky Andersena - 1:0. Dáni však boli v prvej tretine strelecky aktívnejší a Fisker Mölgaard v 13. minúte vyrovnal - 1:1. Vyrovnaný duel naklonil na stranu Nemcov Stützle, ktorý v 25. minúte upravil na 2:1 a o šesť minút v presilovke vyťažil aj z nešťastného teču dánskeho obrancu Olivera Lauridsena - 3:1. Oporou Nemcov bol aj brankár Grubauer, ktorý bol v častej permanencii. Dáni sa v 57. minúte odhodlali k hre bez brankára, no skóre sa už nezmenilo.
ZOH 2026, C-skupina
Nemecko - Dánsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) - 14. Fisker Mölgaard (Ehlers, J. Jensen). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Ch. Holm (Švéd.) - Hynek (ČR), MacPherson (Kan.), vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3986 divákov.
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Stachowiak, Stützle, Peterka - Kahun, Michaelis, Reichel - Ehl, Sturm, Rieder
Dánsko: Andersen - Lauridsen, J. Jensen, Setkov, Nich. Jensen, Bruggiser, O. Lauridsen - Ehlers, True, Bjorkstrand - Nick. Jensen, Eller, Blichfeld - Aagaard, Fisker Mölgaard, Olesen
tabuľka C-skupiny:
1. USA 1 1 0 0 0 5:1 3
2. Nemecko 1 1 0 0 0 3:1 3
3. Dánsko 1 0 0 0 1 1:3 0
4. Lotyšsko 1 0 0 0 1 1:5 0
