< sekcia Šport
Nemcov vypískali po 1. polčase, po zmene strán nedopustili zaváhanie
Futbalisti Nemecka si po šokujúcom zakopnutí so Slovenskom nemohli dovoliť ďalšie zaváhanie v kvalifikácii MS 2026.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 8. septembra (TASR) - Futbalisti Nemecka si po šokujúcom zakopnutí so Slovenskom nemohli dovoliť ďalšie zaváhanie v kvalifikácii MS 2026. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna získalo prvé tri body do tabuľky A-skupiny po víťazstve 3:1 nad Severným Írskom. To sa nerodilo ľahko, favorit odchádzal po polčase (1:1) z ihriska za piskotu fanúšikov.
Navrátilec do zostavy Serge Gnabry zabezpečil svojmu tímu dobrý štart gólom v siedmej minúte. Do polčasu však vyrovnal Isaac Price a Nemecko pôsobilo v prvom polčase bez nápadu. Po hodine hry urobil nemecký kouč prvé zmeny, keď stiahol z hry nevýrazného útočníka Nicka Woltemadeho a autora jediného presného zásahu Gnabryho. Striedania zafungovali a bol to práve čerstvý Nadiem Amiri, ktorý osem minút po svojom príchode upokojil domácich. Výrazný podiel na víťaznom góle mal aj ďalší žolík z lavičky Maximilian Beier. Ten svojím pohybom pomýlil brankára Baileyho Peackocka-Farrella a umožnil Amirimu pohodlne skórovať.
O tri minúty sa k nemu pridal ofenzívny stredopoliar Florian Wirtz peknou strelou z priameho kopu. „Vedeli sme, že posledný zápas bol pre nás katastrofou. Chceli sme to napraviť. Bol to dobrý výkon, na ktorom môžeme určite stavať,“ uviedol Wirtz pre televíziu RTL. Nagelsmann povedal, že chápe reakciu fanúšikov po prvom polčase: „Očakávajú niečo lepšie a vstupenka na zápas nie je lacná.“
Po prehre v Bratislave vyzval Nagelsmann svoj tím, aby proti Severnému Írsku prejavil emócie. Dostavili sa až po zmene strán, keď prišli prvé zásahy do zostavy. „Bol som veľmi motivovaný, pretože sme potrebovali napraviť veci po poslednom zápase,“ skonštatoval Amiri. Nemci majú na 3. mieste tabuľky konte tri body, rovnako ako druhí Severní Íri, ktorí majú priaznivejšie skóre. „Áčko“ vedú so šiestimi bodmi Slováci po vydretom víťazstve v Luxembursku (1:0).
Navrátilec do zostavy Serge Gnabry zabezpečil svojmu tímu dobrý štart gólom v siedmej minúte. Do polčasu však vyrovnal Isaac Price a Nemecko pôsobilo v prvom polčase bez nápadu. Po hodine hry urobil nemecký kouč prvé zmeny, keď stiahol z hry nevýrazného útočníka Nicka Woltemadeho a autora jediného presného zásahu Gnabryho. Striedania zafungovali a bol to práve čerstvý Nadiem Amiri, ktorý osem minút po svojom príchode upokojil domácich. Výrazný podiel na víťaznom góle mal aj ďalší žolík z lavičky Maximilian Beier. Ten svojím pohybom pomýlil brankára Baileyho Peackocka-Farrella a umožnil Amirimu pohodlne skórovať.
O tri minúty sa k nemu pridal ofenzívny stredopoliar Florian Wirtz peknou strelou z priameho kopu. „Vedeli sme, že posledný zápas bol pre nás katastrofou. Chceli sme to napraviť. Bol to dobrý výkon, na ktorom môžeme určite stavať,“ uviedol Wirtz pre televíziu RTL. Nagelsmann povedal, že chápe reakciu fanúšikov po prvom polčase: „Očakávajú niečo lepšie a vstupenka na zápas nie je lacná.“
Po prehre v Bratislave vyzval Nagelsmann svoj tím, aby proti Severnému Írsku prejavil emócie. Dostavili sa až po zmene strán, keď prišli prvé zásahy do zostavy. „Bol som veľmi motivovaný, pretože sme potrebovali napraviť veci po poslednom zápase,“ skonštatoval Amiri. Nemci majú na 3. mieste tabuľky konte tri body, rovnako ako druhí Severní Íri, ktorí majú priaznivejšie skóre. „Áčko“ vedú so šiestimi bodmi Slováci po vydretom víťazstve v Luxembursku (1:0).