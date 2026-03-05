< sekcia Šport
Nemec a Dvorský nebodovali, no tešili sa z víťazstva
Nemec odohral 18:53 min a pripísal si jeden plusový bod do štatistiky plus mínus.
Autor TASR,aktualizované
New York 5. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave aj so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci na štvrtok v NHL doma nad Torontom 4:3 po nájazdoch. Z víťazstva sa tešil aj útočník Dalibor Dvorský, keď hráči St. Louis uspeli na ľade Seattlu 3:2. Obaja Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali.
Devils si pripísali tretí triumf v sérii a vo Východnej konferencii sú na 14. mieste s mankom deväť bodov na účasť vo vyraďovacej časti. Nemec odohral 18:53 min a pripísal si jeden plusový bod do štatistiky plus mínus. Blues zabodovali naplno druhýkrát za sebou a tretíkrát v priebehu uplynulých štyroch stretnutí, no naďalej sú na predposlednom 15. mieste na západe. Od play off ich delí 12 bodov. Dvorský nastúpil na 14:27 min a v bilancii plus mínus mal na konte nulu.
NHL - výsledky:
Detroit - Vegas 3:4 pp, New Jersey - Toronto 4:3 pp a sn, Anaheim - New York Islanders 5:1, Seattle - St. Louis 2:3, Vancouver - Carolina 4:6
