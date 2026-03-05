Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemec a Dvorský nebodovali, no tešili sa z víťazstva

Ľavé krídlo Toronto Maple Leafs Matias MacCelli (63) kontroluje puk pred obrancom New Jersey Devils Šimonom Nemecom (17) počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL v stredu 4. marca 2026 v Newarku v New Jersey. Foto: TASR/AP

Nemec odohral 18:53 min a pripísal si jeden plusový bod do štatistiky plus mínus.

New York 5. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave aj so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci na štvrtok v NHL doma nad Torontom 4:3 po nájazdoch. Z víťazstva sa tešil aj útočník Dalibor Dvorský, keď hráči St. Louis uspeli na ľade Seattlu 3:2. Obaja Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali.

Devils si pripísali tretí triumf v sérii a vo Východnej konferencii sú na 14. mieste s mankom deväť bodov na účasť vo vyraďovacej časti. Nemec odohral 18:53 min a pripísal si jeden plusový bod do štatistiky plus mínus. Blues zabodovali naplno druhýkrát za sebou a tretíkrát v priebehu uplynulých štyroch stretnutí, no naďalej sú na predposlednom 15. mieste na západe. Od play off ich delí 12 bodov. Dvorský nastúpil na 14:27 min a v bilancii plus mínus mal na konte nulu.



NHL - výsledky:

Detroit - Vegas 3:4 pp, New Jersey - Toronto 4:3 pp a sn, Anaheim - New York Islanders 5:1, Seattle - St. Louis 2:3, Vancouver - Carolina 4:6
.

