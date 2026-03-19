Nemec asistoval pri triumfe New Jersey na ľade Rangers 6:3

New York 19. marca (TASR) - Slovenský obranca Šimon Nemec pomohol asistenciou k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Rangers 6:3 v nočnom zápase NHL. Devils zvíťazili tretíkrát v sérii, v tabuľke Východnej konferencie sú na 13. priečke a od postupu do play off ich delí desať bodov.
Nemec asistoval pri góle Jacka Hughesa, ktorým hostia v 54. minúte zvýšili na 5:3. Washington v zostave aj s Martinom Fehérvárym uspel doma proti Ottawe 4:1. V súboji Calgary - St. Louis sa predstavili Slováci na oboch stranách a z triumfu 2:1 po predĺžení sa tešil domáci útočník Martin Pospíšil, v útoku hostí nastúpil Dalibor Dvorský.
V súboji dvoch najlepších tímov súťaže uspel Dallas na ľade Colorada 2:1 po nájazdoch. Ako jediný sa v nájazdoch presadil Wyatt Johnston. Hráči Avalanche prehrali tretíkrát za sebou, no naďalej vedú ligu pred Stars o dva body.
NHL - výsledky:
Carolina - Pittsburgh 6:5 pp, New York Rangers - New Jersey 3:6, Washington - Ottawa 4:1, Calgary - St. Louis 2:1 pp a sn, Colorado - Dallas 1:2 pp a sn, Anaheim - Philadelphia 2:3 pp
