Nemec by nemal na hrách chýbať, hovorca Devils: „Žiadne obavy“
Dvadsaťjedenročný Nemec by mal na hrách patriť ku kľúčovým hráčom slovenského tímu.
Autor TASR
New York 3. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec by napriek aktuálnemu zraneniu nemal chýbať v kádri slovenskej reprezentácie na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Potvrdil to hovorca jeho klubu v zámorskej NHL New Jersey Devils. Ten v tejto súvislosti pre novinárku Kristy Flanneryovú z The Hockey News uviedol: „Z našej strany nie sú žiadne obavy.“
Dvadsaťjedenročný Nemec by mal na hrách patriť ku kľúčovým hráčom slovenského tímu. Jeho meno figurovalo už v poltucte prvých šiestich hráčov s istotou účasti, ktorých zoznam zverejnil vlani v júni Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Momentálne však pauzuje pre zranenie v dolnej časti tela a kouč „diablov“ Sheldon Keefe koncom roka informoval, že vynechá ešte približne dva až štyri týždne. Naposledy nastúpil 12. decembra proti Tampe Bay. V 31 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 18 bodov za sedem gólov a 11 asistencií.
Okrem Nemca, ktorý ešte ako tínedžer získal so slovenským tímom bronz na ZOH 2022 v Pekingu, figurovali v prvotnej nominácii na ZOH aj obrancovia Erik Černák z Tampy Bay Lightning, Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals a útočníci Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens, Martin Pospíšil z Calgary Flames a Tomáš Tatar z EV Zug. SZĽH po dohode s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF), NHL, NHLPA a v koordinácii s ostatnými národnými hokejovými zväzmi a federáciami oznámi kompletnú nomináciu vo štvrtok 8. januára o 14.00 h. Slováci sa v základnej B-skupine predstavia proti Švédsku, Fínsku a domácemu Taliansku.
Nemca draftovalo New Jersey v roku 2022 z celkovo druhej pozície, debut v NHL absolvoval v decembri 2023. V zámorskej profilige doteraz odohral 118 stretnutí s bilanciou 41 bodov (12+29).
