Piatok 1. máj 2026
sekcia Šport

Nemec Degenkolb si predĺži kariéru minimálne o ďalší rok

John Degenkolb. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Frankfurt 1. mája (TASR) - Nemecký cyklista John Degenkolb si predĺži kariéru minimálne o ďalší rok. S profesionálnou stajňou Team Picnic-PostNL predĺžil kontakt na sezónu 2027. Tridsaťsedemročný jazdec to prezradil v piatok v rozhovore pre nemecké médiá.

„Určite budem naďalej pôsobiť ako cyklistický profesionál aj budúci rok a zapojím sa do sezóny 2027. Teším sa, čo všetko ma ešte čaká do konca mojej kariéry,“ povedal podľa DPA Degenkolb, ktorý pred 11 rokmi vyhral monumenty Miláno-Sanremo a Paríž-Roubaix. Má na konte aj etapové vavríny z Tour de France, Giro d'Italia i Vuelty.
