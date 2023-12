Nemec Doll vyhral šprint v Lenzerheide, Sklenárik obsadil 77. miesto

3. kolo SP v Lenzerheide:



šprint mužov na 10 km:



1. Benedikt Doll (Nem.) 23:15,8 min (0), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +5,4 s (1), 3. Philipp Nawrath (Nem.) +36,8 (1), 4. Sturla Holm Laegreid (Nór.) (0) a Philipp Horn (Nem.) (1) obaja +39,1, 6. Johannes Kühn (Nem.) +44,3 (0), 7. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +59,4 (3), 8. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +59,5 (2), 9. Lovro Planko (Slov.) +1:05,1 (0), 10. Eric Perrot (Fr.) +1:08,6 (2) ..., 77. Tomáš SKLENÁRIK +3:37,3 (4), 90. Damián CESNEK (obaja SR) +4:45,5 (3)



celkové poradie SP (po 6 z 21 súťaží):



1. T. Bö 317 b., 2. J. Thingnes Bö 304, 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 281, 4. Nawrath 263, 5. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) 246, 6. Doll 242



poradie SP v šprintoch (3 zo 7):



1. T. Bö 192, 2. Nawrath 157, 3. Doll 157



Lenzerheide 15. decembra (TASR) - Nemecký biatlonista Benedikt Doll zvíťazil v piatkovom šprinte na 10 km v 3. kole Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide. Na druhom mieste skončil s mankom 5,4 sekundy obhajca veľkého glóbusu Nór Johannes Thingnes Bö a pódium doplnil ďalší Nemec Philipp Nawrath (+36,8 s). Z dvojice Slovákov na štarte skončil lepšie na 77. pozícii Tomáš Sklenárik so stratou 3:37,3 minúty.Doll predviedol čistú streľbu a v cieli mal čas 23:15,8 minúty. Dosiahol piate víťazstvo v SP a tretie v šprinte. Nemec bol tretí najrýchlejší aj v behu, prekonali ho len Švéd Martin Ponsiluoma a J. Thingnes Bö. Nór minul raz v ľahu a aj keď získal na trati na víťaza viac ako 14 sekúnd, na triumf to nestačilo. V piatkovom šprinte to bolo nemecká dominancia, v prvej šestke skončili až štyria biatlonisti z tejto krajiny. Líder celkového poradia Tarjei Bö skončil na 14. priečke, no udržal si pozíciu lídra celkového poradia SP a naďalej vedie aj klasifikáciu šprintu.Dvojici slovenských reprezentantov sa nedarilo. Sklenárikovi nevyšla úvodná streľba, keď urobil dve chyby. Na druhej minul ďalšie dva terče a v cieli obsadil 77. miesto. Za postupom do stíhacích pretekov, ktorý si zabezpečili najlepší 60 biatlonisti, zaostal o takmer dve minúty. Vo švajčiarskom stredisku štartoval aj Damián Cesnek. Ten minul celkovo trikrát a figuroval na 90. priečke (+4:45,5 min).