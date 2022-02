Nemecký bobista Friedrich obhájil zlaté double: Bolo to náročné

ZOH 2022 v Pekingu - boby

štvorboby - konečné poradie:

1. Nemecko/Friedrich (Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller) 3:54,30 min

2. Nemecko/Lochner (Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp) +0,37

3. Kanada/Kripps (Justin Kripps, Ryan Sommer, Cameron Stones, Ben Coakwell) +0,79

4. Nemecko/Christoph Hafer +0,85

5. Lotyšsko/Oskars Kibermanis +0,97

6. Veľká Británia/Brad Hall +1,42

7. ROC/Rostislav Gajťjukievič +1,85

8. ROC/Maxim Andrijanov +2,25

9. Kanada/Christopher Spring +2,69

10. USA/Hunter Church +2,76

Peking 20. februára (TASR) - Nemecký bobista Francesco Friedrich zaznamenal historické zlaté "double double" na ZOH. V Pekingu obhájil po dvojboboch zlatú medailu aj v súťaži štvorbobov a ako prvý muž vyhral všetky štyri súťaže v ľadovom koryte na dvoch po sebe idúcich zimných olympiádach. V celkovom súčte štyroch jázd štvorbobov mal náskok 37 stotín pred krajanom Johannesom Lochnerom, bronz získal Kanaďan Justin Kripps (+0,79).Tridsaťjedenročný Friedrich si sľubnú východiskovú pozíciu na víťazstvo v štvorboboch vytvoril už v prvých dvoch sobotňajších jazdách, keď po polovici súťaže viedol o tri stotiny sekundy pred Lochnerom, ktorý bol najrýchlejší iba v úvodnej jazde. Na priebežnom treťom mieste po sobote figuroval Kripps s odstupom 0,38 s, ďalšie posádky už nabrali viac než polsekundové manko. V nedeľnej tretej jazde Friedrich svoj náskok zveľadil na 20 stotín a v záverečnej štvrtej ešte zvýraznil svoju dominanciu. Úspech Nemcov potvrdil štvrtou priečkou Christoph Hafer (+0,85).V olympijskej histórii dokázali pred Friedrichom triumfovať v dvojboboch i štvorboboch na jedných hrách iba Andreas Osterl (1952), Eugenio Monti (1968), Meinhard Nehmer (1976), Wolfgang Hoppe (1984) a Andre Lange (2006). Friedrich to teraz zopakoval dvakrát za sebou. "Bolo to mimoriadne náročné. Aj ďalšie posádky boli na špičkovej úrovni a preto sme museli urobiť maximum pre to, aby sa to podarilo. Chlapci boli skvelí, keby to tak nebolo, nedokázali by sme to," povedal Friedrich v reakcii pre nemeckú televíziu ARD.Nemci si vybojovali v ľadovom koryte v stredisku Jen-čching v boboch, sánkovaní a skeletone celkovo deväť z desiatich možných zlatých medailí a spolu 16 z 30 cenných kovov. Ich hegemóniu narušila iba Američanka Kaillie Humphriesová v monoboboch žien.