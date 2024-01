Nemec Geschke dá po sezóne bodku za profikariérou

Lipsko 4. januára (TASR) - Pre nemeckého cyklistu Simona Geschkeho bude nadchádzajúca sezóna posledná v profesionálnom kolotoči. Tridsaťsedemročný jazdec stajne Cofidis o tom informoval na sociálnej sieti X.



"Šťastný nový rok všetkým. Pre mňa bude špeciálny, pretože som sa rozhodol dať po ňom bodku za kariérou profesionála. Mám veľkú motiváciu dosiahnuť ešte nejaké úspechy," uviedol Geschke, ktorý začne sezónu 16.-21. januára na pretekoch Tour Down Under v Austrálii.



V pláne má štart na Giro d´Italia a v prípade, že bude vo forme, chcel by ísť aj na Tour de France. Na najslávnejších pretekoch sveta by to bola už jeho dvanásta účasť. V roku 2015 na nich dosiahol etapový triumf a predvlani mal na sebe v deviatich etapách bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.