Nemec Günter z Hellasu Verona s pozitívnym testom na koronavírus

Rím 11. októbra (TASR) - V talianskom futbalovom klube Hellas Verona hlásia pozitívny test na nový koronavírus. Týka sa 26-ročného nemeckého obrancu Koraya Güntera, ktorý musel ísť do domácej karantény. Všetci ďalší hráči v mužstve, ktorého člen je aj slovenský reprezentant do 21 rokov Ľubomír Tupta, mali negatívne testy.



Počas reprezentačného zrazu Česka mal pozitívny test aj stredopoliar Antonín Barák, ktorý odohral celý prípravný súboj na Cypre. Po zápase mal pozitívny výsledok spolu s ďalšími spoluhráčmi a neodletel s tímom do Izraela na stretnutie Ligy národov.



V Serie A majú viaceré kluby prípady ochorenia COVID-19. V sobotu sa Angličan Ashley Young stal už šiestym hráčom Interu Miláno s koronavírusom, pred ním sa do rovnakej situácie dostali aj Alessandro Bastoni, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionu Radu a slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý musel vynechať štvrtkový zápas semifinále baráže ME 2020 s Írskom. AC Miláno z rovnakého dôvodu chýbal desať dní švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič.



Ako uviedla talianska tlačová agentúra ANSA, koronavírus sa šíri aj v Serie B, v klube slovenského legionára Nikolasa Špaleka Brescia Calcio sa v sobotu objavili dvaja nakazení.