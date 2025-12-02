< sekcia Šport
Nemec i Dvorský prekonali osobné rekordy, ich tímy však doma prehrali
Devils nepotvrdili pozíciu jedného z popredných tímov Východnej konferencie a prehrali druhýkrát po sebe.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 2. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda skóroval hneď vo svojom prvom zápase v drese San Jose Sharks. V domácom zápase NHL proti Utahu sa gólom v presilovke v prvej tretine podieľal na presvedčivom víťazstve „žralokov“ 6:3. Pre Regendu to bol prvý zápas v NHL po 623 dňoch.
Sharks povolali Regendu do prvého tímu iba niekoľko hodín pred zápasom s Utahom. V doterajšej časti sezóny pôsobil na farme v AHL. V drese San Jose Barracuda mal v 19 zápasoch bilanciu 3 góly a 4 asistencie. Duel proti „mamutom“ bol pre neho 20. v NHL, všetky predošlé odohral vo farbách Anaheimu Ducks. Vo svojom prvom zápase v profilige od marca 2024 nastúpil v drese s číslom 84. Tréner Ryan Warsofsky mu dal príležitosť aj v presilovke a práve v nej v 8. minúte upravil na priebežných 2:0, keď v predbránkovom priestore tečoval strelu Švajčiara Philippa Kurasheva. Napokon strávil na ľade celkovo 7:56 min, počas ktorých mal jednu strelu na bránku. Sharks zvíťazili v treťom domácom zápase po sebe a postarali sa o štvrtú prehru Utahu v sérii.
Slovenský obranca Šimon Nemec z New Jersey sa proti Columbusu nezapísal do kanadského bodovania, no vytvoril si nový osobný rekord v odohratých minútach. Na ľade strávil 30:52 min a bol najvyťaženejší hráč zápasu, v ktorom Devils prehrali doma 3:5. Osobný rekord vo vyťaženosti prekonal aj útočník St. Louis Dalibor Dvorský, keď proti Anaheimu odohral 19:34 min, no jeho tím podľahol súperovi 1:4. Hneď vo svojej premiére v drese San Jose Sharks skóroval Pavol Regenda, ktorého povolali iba v pondelok z farmy do prvého tímu. Sharks viedli v tretej tretine doma nad Utahom 6:3.
Devils nepotvrdili pozíciu jedného z popredných tímov Východnej konferencie a prehrali druhýkrát po sebe. Rozhodcovia udelili v zápase bohatom na vylúčenia celkovo 74 trestných minút (40:34). Domáci sa už v 4. minúte dostali do vedenia 2:0, no Blue Jackets v druhej časti vyrovnali a v úvode tretej dokonali obrat, keď sa v priebehu 34 sekúnd gólovo presadili Charlie Coyle a druhýkrát v zápase Sean Monahan. Nemec sa popri výdatnej porcii minút na ľade prezentoval aj jednou strelou a mínusovým bodom. Columbus zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách.
Na domácom ľade neuspeli ani hráči St. Louis, keď Anaheimu podľahli 1:4. Hosťom sa v predošlom zápase po Lukášovi Dostálovi zranil aj druhý brankár Petr Mrázek a tak nastúpil Ville Husso, ktorému kryl chrbát nováčik Vjačeslav Butejec. Do hry napokon nemusel naskočiť, keďže hostia viedli po väčšiu časť zápasu. Naopak, brankára striedali domáci, keď neistého Jordana Binningtona vystriedal v 11. minúte za stavu 1:2 Joel Hofer. Hráčom St. Louis sa darilo na vhadzovaniach (35:19) a prispel k tomu aj Dalibor Dvorský, ktorý mal na nich 64-percentnú úspešnosť, keď vyhral 9 zo 14. Do štatistík si pripísal aj dva mínusové body, dve strely a menší trest za seknutie. Blues mali druhýkrát v sezóne príležitosť dosiahnuť tretie víťazstvo po sebe, no opäť sa im to nepodarilo. Ducks zvíťazili po tom, čo v predošlom zápase s Chicagom prehrali 3:5, hoci viedli 3:0.
Na ľade súpera uspeli aj hráči Pittsburghu, ktorí zdolali rivala Philadelphiu 5:1. Dvoma gólmi k tomu prispel kapitán Sidney Crosby, ktorý skóroval v treťom zápase po sebe a počas uplynulých siedmich duelov strelil sedem gólov. Flyers prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Vlaňajší víťaz základnej časti Winnipeg sa v prebiehajúcej sezóne trápi a potvrdil to aj na ľade jedného z najslabších tímov súťaže Buffala. Domáci Sabres triumfovali 5:1 a dosiahli štvrté víťazstvo z predošlých šiestich zápasov. Bol to pre nich najvyšší triumf nad Jets od 20. marca 2011, keď zvíťazili 8:2. Winnipeg prehral piaty duel z predošlých šiestich.
Sharks povolali Regendu do prvého tímu iba niekoľko hodín pred zápasom s Utahom. V doterajšej časti sezóny pôsobil na farme v AHL. V drese San Jose Barracuda mal v 19 zápasoch bilanciu 3 góly a 4 asistencie. Duel proti „mamutom“ bol pre neho 20. v NHL, všetky predošlé odohral vo farbách Anaheimu Ducks. Vo svojom prvom zápase v profilige od marca 2024 nastúpil v drese s číslom 84. Tréner Ryan Warsofsky mu dal príležitosť aj v presilovke a práve v nej v 8. minúte upravil na priebežných 2:0, keď v predbránkovom priestore tečoval strelu Švajčiara Philippa Kurasheva. Napokon strávil na ľade celkovo 7:56 min, počas ktorých mal jednu strelu na bránku. Sharks zvíťazili v treťom domácom zápase po sebe a postarali sa o štvrtú prehru Utahu v sérii.
Slovenský obranca Šimon Nemec z New Jersey sa proti Columbusu nezapísal do kanadského bodovania, no vytvoril si nový osobný rekord v odohratých minútach. Na ľade strávil 30:52 min a bol najvyťaženejší hráč zápasu, v ktorom Devils prehrali doma 3:5. Osobný rekord vo vyťaženosti prekonal aj útočník St. Louis Dalibor Dvorský, keď proti Anaheimu odohral 19:34 min, no jeho tím podľahol súperovi 1:4. Hneď vo svojej premiére v drese San Jose Sharks skóroval Pavol Regenda, ktorého povolali iba v pondelok z farmy do prvého tímu. Sharks viedli v tretej tretine doma nad Utahom 6:3.
Devils nepotvrdili pozíciu jedného z popredných tímov Východnej konferencie a prehrali druhýkrát po sebe. Rozhodcovia udelili v zápase bohatom na vylúčenia celkovo 74 trestných minút (40:34). Domáci sa už v 4. minúte dostali do vedenia 2:0, no Blue Jackets v druhej časti vyrovnali a v úvode tretej dokonali obrat, keď sa v priebehu 34 sekúnd gólovo presadili Charlie Coyle a druhýkrát v zápase Sean Monahan. Nemec sa popri výdatnej porcii minút na ľade prezentoval aj jednou strelou a mínusovým bodom. Columbus zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách.
Na domácom ľade neuspeli ani hráči St. Louis, keď Anaheimu podľahli 1:4. Hosťom sa v predošlom zápase po Lukášovi Dostálovi zranil aj druhý brankár Petr Mrázek a tak nastúpil Ville Husso, ktorému kryl chrbát nováčik Vjačeslav Butejec. Do hry napokon nemusel naskočiť, keďže hostia viedli po väčšiu časť zápasu. Naopak, brankára striedali domáci, keď neistého Jordana Binningtona vystriedal v 11. minúte za stavu 1:2 Joel Hofer. Hráčom St. Louis sa darilo na vhadzovaniach (35:19) a prispel k tomu aj Dalibor Dvorský, ktorý mal na nich 64-percentnú úspešnosť, keď vyhral 9 zo 14. Do štatistík si pripísal aj dva mínusové body, dve strely a menší trest za seknutie. Blues mali druhýkrát v sezóne príležitosť dosiahnuť tretie víťazstvo po sebe, no opäť sa im to nepodarilo. Ducks zvíťazili po tom, čo v predošlom zápase s Chicagom prehrali 3:5, hoci viedli 3:0.
Na ľade súpera uspeli aj hráči Pittsburghu, ktorí zdolali rivala Philadelphiu 5:1. Dvoma gólmi k tomu prispel kapitán Sidney Crosby, ktorý skóroval v treťom zápase po sebe a počas uplynulých siedmich duelov strelil sedem gólov. Flyers prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Vlaňajší víťaz základnej časti Winnipeg sa v prebiehajúcej sezóne trápi a potvrdil to aj na ľade jedného z najslabších tímov súťaže Buffala. Domáci Sabres triumfovali 5:1 a dosiahli štvrté víťazstvo z predošlých šiestich zápasov. Bol to pre nich najvyšší triumf nad Jets od 20. marca 2011, keď zvíťazili 8:2. Winnipeg prehral piaty duel z predošlých šiestich.
NHL - výsledky:
New Jersey - Columbus 3:5, Philadelphia - Pittsburgh 1:5, St. Louis - Anaheim 1:4, Buffalo - Winnipeg 5:1, San Jose - Utah 6:3 /REGENDA za domácich 1+0/
New Jersey - Columbus 3:5, Philadelphia - Pittsburgh 1:5, St. Louis - Anaheim 1:4, Buffalo - Winnipeg 5:1, San Jose - Utah 6:3 /REGENDA za domácich 1+0/