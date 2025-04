Nemec je druhý najmladší obranca s gólom v predĺžení v play off

New Jersey 26. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa stal vo veku 21 rokov a 69 dní druhý najmladší obranca v histórii NHL s víťazným gólom v predĺžení v zápase play off. Svojím premiérovým presným zásahom vo vyraďovacej časti rozhodol o triumfe nad Carolinou 3:2, po ktorom New Jersey znížilo stav série na 1:2. V mladšom veku než Nemec skóroval v predĺžení iba Rus Andrej Zjuzin zo San Jose, ktorému sa to podarilo v sezóne 1997/1998 vo veku 20 rokov a 97 dní.



Zaujímavosťou je, že Zjuzin aj Nemec boli dvojky v draftoch. Prvý menovaný v roku 1996, slovenský obranca v roku 2022. Pre slovenského obrancu to bol v súčte so základnou časťou tretí presný zásah v sezóne. Počas nej nemal stabilnú pozíciu v prvom tíme Devils. Vynechal aj prvý zápas série proti Caroline, no do druhého ho už tréner Sheldon Keefe zaradil do zostavy.