Nemec je pripravený urobiť ďalší krok, chce popracovať na fyzickej hre

Newark 17. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec je pripravený urobiť ďalší krok vo svojej kariére. Ako uviedol v rozhovore pre zámorské médiá, v novej sezóne si dal za cieľ popracovať najmä na fyzickej hre. V nadchádzajúcom prípravnom kempe New Jersey Devils chce zabojovať o miesto v prvom tíme a už na začiatku sezóny tak absolvovať debut v NHL.



Nemec po úspešnom vlaňajšom drafte, keď si ho Devils vybrali z celkového druhého miesta hneď po krajanovi Jurajovi Slafkovskom, odohral uplynulú sezónu na farme New Jersey v Utice. V AHL popracoval najmä na defenzívnej stránke svojej hry. Vďačil za to bohatej porcii minút, keď okrem presiloviek dostával často šancu aj v početných nevýhodách. "Verím, že som svoju obrannú hru zlepšil vďaka oslabeniam," uviedol 19-ročný zadák v rozhovore pre nhl.com. "Predtým som v početných nevýhodách nenastupoval, ale v minulom ročníku som v nich hral častejšie ako v presilovkách. V obrannom pásme už začínam nachádzať svoju úlohu."



V minulej sezóne patril Nemec medzi opory Uticy Comets. V 65 zápasoch základnej časti AHL si pripísal 34 bodov za 12 gólov a 22 asistencií. Vytvoril rekord v produktivite obrancov v kategórii do 19 rokov, keď prekonal zápis Dava Maloneyho (Providence Reds) z ročníka 1974/75 (33 bodov). Zároveň vytvoril ligový rekord v počte gólov obrancu do 20 rokov. V play off pridal štyri body (1+3) v šiestich dueloch, po vyradení tímu sa pripojil k slovenskej reprezentácii na MS. "Vždy túži mať vplyv na dianie na ľade a má sklon hrať ofenzívne. Veľa sme sa o tom rozprávali," povedal Kevin Dineen, tréner Uticy. "Je vyspelý a môže byť pre tím veľmi užitočný. Nielen bodovými zápismi, ale napríklad aj v oslabeniach."



Dineena potešilo, ako sa Nemec po príchode z Európy rýchlo udomácnil v novom pôsobisku: "Jednoducho prišiel zo Slovenska, našiel si bývanie a bez problémov si išiel kúpiť auto. To sa mi naozaj páčilo. Je úžasné vidieť mladého hráča, ktorý je v mladom veku taký vyspelý. Cítili sme, že veriť mu bol správny ťah." Nemec si musel v zámorí zvykať na iné klzisko. "Je to úplne iný hokej ako v Európe, pretože klzisko je menšie. Myslím si, že je to úplne iný šport," povedal slovenský obranca pre web "diablov".



V nadchádzajúcom ročníku sa od Nemca očakáva ďalší posun v kariére. Na turnaji nádejí Buffalo Prospects Challenge mal na drese "áčko" pre asistenta kapitána. Darilo sa mu na oboch stranách klziska. "Mohol by som byť lídrom tohto tímu," vyjadril sa Nemec. "Verím, že som to ukázal aj na ľade. Cítil som sa veľmi dobre."



Slovenský reprezentant priznal, že po troch sezónach v extraligovej Nitre si po prechode do AHL musel zvykať na fyzickú hru. "V tomto sa určite musím zlepšiť," uvedomuje si. "Nemôžete nastupovať v Severnej Amerike, ak nehráte dostatočne tvrdo. Moja fyzická hra stále nie je na takej úrovni, na akej by som ju chcel mať. NHL je v tomto smere náročnejšia ako ligy v Európe."



Nemec sa teší na ďalší tréningový kemp, keď sa po tom nováčikovskom objaví aj v hlavnom kempe Devils, ktorý štartuje v stredu. Za New Jersey by mal odohrať niekoľko prípravných zápasov. Je pripravený zabojovať o miesto v prvom tíme a už na začiatku sezóny si "odkrútiť" premiéru v NHL. Podľa nhl.com je však reálnejší scenár, že ročník zrejme opäť odštartuje v rezervnom tíme v Utice. Je pravdepodobné, že v priebehu sezóny ho Devils povolajú "hore". "Nie je podstatné, či 'Nemo' odštartuje svoju kariéru v NHL už teraz. Je veľmi talentovaný, takže som si istý, že jeho čas príde. Je to postupný proces a hráči teraz dostávajú výrazné úlohy v NHL oveľa skôr ako v minulosti. Tá cesta je však dôležitá. Je to zaujímavé obdobie preňho aj pre náš klub. Vieme, že v ňom máme výnimočného hráča," zdôraznil Dineen.



Nemec verí, že svojimi výkonmi v kempe presvedčí trénerov New Jersey a súťažnú sezónu začne v A-tíme: "Môj cieľ je dostať sa do prvého mužstva. Pre mňa bolo osožné, že som pred hlavným kempom odohral niekoľko zápasov. Myslím si, že som počas leta toho veľa natrénoval. Som pripravený zabojovať o miesto v tíme a urobím všetko pre to, aby som ho získal."