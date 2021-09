Nemec Kuntz sa stal novým trénerom Turecka

Istanbul 19. septembra (TASR) - Novým trénerom tureckej futbalovej reprezentácie sa stal Nemec Stefan Kuntz. Ten doteraz úspešne pôsobil na lavičke nemeckej reprezentácie do 21 rokov.



Výkonný výbor Tureckej futbalovej federácie (TFF) odsúhlasil dohodu s Kuntzom, oficiálne ho majú predstaviť v pondelok na tlačovej konferencii v Istanbule. Päťdesiatosemročný Kuntz nahradí na tureckej lavičke Senola Günesa, ktorého odvolali minulý týždeň po debakli 1:6 s Holandskom v kvalifikácii MS 2022.



Bývalý reprezentačný útočník, ktorý v odohral v tureckej lige jednu sezónu za Besiktas Istanbul (1995/1996), doviedol nemeckú reprezentáciu do 21 rokov k titulu majstrov Európy v roku 2017 a o dva roky neskôr postúpil jeho tím do finále šampionátu. Kontrakt s DFB mal do roku 2023. Jeho meno sa spájalo aj s A-tímom Nemecka, nástupcom Joachima Löwa sa stal Hansi Flick. Informovala agentúra DPA.