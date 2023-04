Nemec mal tri plusové body, Utica vstúpila do play off víťazstvom

New York 20. apríla (TASR) - Hokejisti Uticy Comets vstúpili úspešne do play off nižšej zámorskej AHL. V prvom dueli 1. kola vyhrali na ľade Lavalu 4:0 a v sérii na dve víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Slovenský obranca Šimon Nemec mal v drese hostí tri plusové body a jednu strelu na bránku.



Z víťazstva na ľade súpera sa tešil aj Adam Sýkora, ktorého Hartford uspel na štadióne Springfieldu hladko 6:1 a v sérii vedie rovnako 1:0. Sýkora mal v štatistikách dve strely na bránku. Krídelník Martin Chromiak si pripísal asistenciu, tri strely i plusový bod, no jeho Ontario napriek streleckej prevahe prehralo vonku s Coloradom Eagles 2:3 po predĺžení, v sérii je to 0:1. Jeden zápas od vyradenia je aj Miloš Kelemen, jeho Tucson podľahol na ľade Coachella Valley 1:5. Kelemen nevystrelil ani raz a mal dve trestné minúty.