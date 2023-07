Nemec musí zaplatiť pokutu za zoskok padákom na štadión v Mníchove

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecký chirurg musí zaplatiť pokutu vo výške 7.200 eur za to, že pred dvoma rokmi zoskočil s padákom na mníchovský futbalový štadión pred zápasom ME 2021 medzi Nemeckom a Francúzskom 0:1. Skutok mal byť nepodarený protest proti klimatickým zmenám.



Mníchovský súd v utorok uznal 40-ročného aktivistu Greenpeace vinným z ohrozenia leteckej dopravy a ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Pri kaskadérskom kúsku, počas ktorého najprv hodil na ihrisko veľkú nafukovaciu loptu s nápisom "Vykopnite ropu" a potom sa zamotal do oceľového lana, sa zranili traja ľudia vrátane obžalovaného.



Organizácia Greenpeace uviedla, že tento incident ľutuje a obžalovaný sa počas súdneho procesu za svoje konanie ospravedlnil. Súd mu tiež nariadil zaplatiť 3.500 eur ako náhradu škody jednej zo zranených osôb. Tridsaťšesťročnému mužovi, ktorý pomáhal organizovať protest, uložili pokutu vo výške 3.000 eur. Informovala agentúra AP.