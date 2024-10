Nemec o strate pozície v zostave New Jersey: Je to pre mňa tvrdá škola

New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec neprežíva v zámorskej NHL ideálne obdobie. Dvadsaťročný obranca sledoval uplynulé dva zápasy New Jersey Devils iba z tribúny ako zdravý náhradník. Po návrate zranených bekov Lukea Hughesa a Bretta Pesceho stratila dvojka draftu z roku 2022 miesto v zostave trénera Sheldona Keefa.



"Diabli" prehrali štyri stretnutia za sebou. Spolu počas nich inkasovali až 21 gólov. Vedenie tímu zatiaľ nie je spokojné s výsledkami v úvode sezóny a nie sú vylúčené aj zmeny v kádri. "Snažím sa brať situáciu ako profesionál. Nie je to pre mňa ľahké a je to pre mňa tvrdá škola. Je to niečo nové a v živote som podobnú situáciu ešte nezažil," priznal Nemec v rozhovore pre olympic.sk v domovskej hale Devils po stretnutí s NY Islanders (3:4 pp).



Držiteľ bronzovej medaily zo ZOH v Pekingu odohral v tomto ročníku profiligy deväť duelov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu, štyri trestné minúty a dva mínusové body. V priemere odohral 16:07, pričom v minulom ročníku bol na ľade takmer 20 minút na zápas. V predošlej sezóne dostávali mladí beci v New Jersey oveľa viac priestoru, ako sa čakalo, keďže New Jersey sa borili so zraneniami. "Áno, nedostávam priestor ako v minulej sezóne. Musím oň v ďalších dňoch zabojovať. Žiaľ, teraz nie som v zostave," povedal Nemec.



Pred začiatkom sezóny v zámorí nepridalo Nemcovi na nálade zranenie z olympijskej kvalifikácie v Bratislave. Napokon nemusel podstúpiť žiaden operačný zákrok a mohol sa od prvej chvíle zapojiť do tréningového kempu Devils. "Zdravotný problém z olympijskej kvalifikácie nemá s mojou súčasnou situáciou nič spoločné. Budem sa jednoducho snažiť prepracovať opäť do zostavy a ukázať, že do nej skutočne patrím," dodal pre olympic.sk.