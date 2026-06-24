< sekcia Šport
Nemec o výmene do Calgary: Môže to byť pre mňa naozaj dobré miesto
Pre Nemca je to prvá zmena pôsobiska v profilige, v organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. V novom tíme sa stretne s krajanmi - útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Calgary 24. júna (TASR) - Šimon Nemec sa dozvedel o svojej výmene v rámci zámorskej NHL z New Jersey do Calgary v utorok popoludní, keď si doma na Slovensku varil večeru. Dvadsaťdvaročný hokejový obranca putoval do kanadskej Alberty spolu s útočníkom Maximom Cypľakovom. Vedenie Calgary za nich obetovalo podmienené výbery v 1. kole draftu v rokoch 2027 a 2028, voľbu v 2. kole draftu 2026 a 21-ročného obrancu Etiennea Morina, ktorý zatiaľ v NHL nenastúpil.
Nemec je v rodnej krajine, kde strávil týždeň pomáhaním svojmu mladšiemu bratovi s prípravami na draft NHL. „Práve som si varil večeru, keď som sa dozvedel tú správu,“ povedal Nemec pre oficiálnu stránku Calgary. „Bol som trochu šokovaný, ale v pozitívnom zmysle. Očakával som, že sa niečo stane. Som veľmi nadšený, že sa pripájam k Calgary, je to dobrý mladý tím. Myslím si, že to môže byť pre mňa naozaj dobré miesto, takže som naozaj šťastný,“ vyhlásil.
V NHL má za sebou tri sezóny, no až uplynulý ročník 2025/2026 strávil výlučne v prvom tíme „diablov.“ Vytvoril si v ňom osobné rekordy v počte odohraných zápasov (68), gólov (11) a aj v kanadských bodov (26). V novembri 2025 zažiaril proti Chicagu svojím prvým hetrikom v profilige. Pod trénerom Sheldonom Keefeom však nemal stabilnú pozíciu a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o možnej výmene. V lete 2026 sa mu skončí nováčikovská zmluva a po jej vypršaní bude mať štatút obmedzeného voľného hráča. V NHL doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v ktorých nazbieral 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií.
„Povedal by som, že v prvých 15 zápasoch som neskóroval a nehral som až tak veľa. Po zranení (bývalého hráča Flames) Dougieho Hamiltona som mal viac času na ľade. Cítil som, že musím viac strieľať, a aj som strieľal a takmer všetko išlo do bránky,“ povedal o minulej sezóne.
Pre Nemca je to prvá zmena pôsobiska v profilige, v organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. V novom tíme sa stretne s krajanmi - útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. „S Martinom sme naozaj dobrí priatelia a tiež so Samom Honzekom. Boli to prví chalani, ktorým som napísal, že sa pripájam ku Calgary. Myslím si, že všetci sa naozaj tešíme, že budeme hrať spolu,“ uviedol.
Nemec si s Pospíšilom zahrali aj na februárových olympijských hrách v Taliansku, kde Slovensko skončilo na štvrtom mieste. Na konte má aj bronz z Pekingu 2022. „Povedal by som, že je to trochu iné, keď hráte za svoju krajinu a môžete potešiť všetkých slovenských fanúšikov. Národný tím mi pomohol, keď som mal 17, 18 rokov, už vtedy som hral na majstrovstvách sveta. Ak môžem, vždy idem reprezentovať Slovensko,“ uviedol pre web Calgary.
Momentálne pomáha mladšiemu bratovi Adamom, útočníkovi Sudbury Wolves z OHL, ktorého čaká draft NHL v Buffale. Osemnásťročný mladík figuruje na 27. mieste medzi severoamerickými korčuliarmi. „Som naozaj nadšený. Bol so mnou pred štyrmi rokmi, takže videl celý proces. Myslím si, že to pre neho bola naozaj dobrá skúsenosť, povedal by som, že je pripravenejší ako ja,“ dodal Šimon Nemec.
Nemec je v rodnej krajine, kde strávil týždeň pomáhaním svojmu mladšiemu bratovi s prípravami na draft NHL. „Práve som si varil večeru, keď som sa dozvedel tú správu,“ povedal Nemec pre oficiálnu stránku Calgary. „Bol som trochu šokovaný, ale v pozitívnom zmysle. Očakával som, že sa niečo stane. Som veľmi nadšený, že sa pripájam k Calgary, je to dobrý mladý tím. Myslím si, že to môže byť pre mňa naozaj dobré miesto, takže som naozaj šťastný,“ vyhlásil.
V NHL má za sebou tri sezóny, no až uplynulý ročník 2025/2026 strávil výlučne v prvom tíme „diablov.“ Vytvoril si v ňom osobné rekordy v počte odohraných zápasov (68), gólov (11) a aj v kanadských bodov (26). V novembri 2025 zažiaril proti Chicagu svojím prvým hetrikom v profilige. Pod trénerom Sheldonom Keefeom však nemal stabilnú pozíciu a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o možnej výmene. V lete 2026 sa mu skončí nováčikovská zmluva a po jej vypršaní bude mať štatút obmedzeného voľného hráča. V NHL doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v ktorých nazbieral 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií.
„Povedal by som, že v prvých 15 zápasoch som neskóroval a nehral som až tak veľa. Po zranení (bývalého hráča Flames) Dougieho Hamiltona som mal viac času na ľade. Cítil som, že musím viac strieľať, a aj som strieľal a takmer všetko išlo do bránky,“ povedal o minulej sezóne.
Pre Nemca je to prvá zmena pôsobiska v profilige, v organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. V novom tíme sa stretne s krajanmi - útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. „S Martinom sme naozaj dobrí priatelia a tiež so Samom Honzekom. Boli to prví chalani, ktorým som napísal, že sa pripájam ku Calgary. Myslím si, že všetci sa naozaj tešíme, že budeme hrať spolu,“ uviedol.
Nemec si s Pospíšilom zahrali aj na februárových olympijských hrách v Taliansku, kde Slovensko skončilo na štvrtom mieste. Na konte má aj bronz z Pekingu 2022. „Povedal by som, že je to trochu iné, keď hráte za svoju krajinu a môžete potešiť všetkých slovenských fanúšikov. Národný tím mi pomohol, keď som mal 17, 18 rokov, už vtedy som hral na majstrovstvách sveta. Ak môžem, vždy idem reprezentovať Slovensko,“ uviedol pre web Calgary.
Momentálne pomáha mladšiemu bratovi Adamom, útočníkovi Sudbury Wolves z OHL, ktorého čaká draft NHL v Buffale. Osemnásťročný mladík figuruje na 27. mieste medzi severoamerickými korčuliarmi. „Som naozaj nadšený. Bol so mnou pred štyrmi rokmi, takže videl celý proces. Myslím si, že to pre neho bola naozaj dobrá skúsenosť, povedal by som, že je pripravenejší ako ja,“ dodal Šimon Nemec.