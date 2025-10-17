< sekcia Šport
Nemec pomohol asistenciou k výhre New Jersey nad Floridou 3:1
New York 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec pomohol jednou asistenciou k výhre New Jersey nad majstrovskou Floridou 3:1 v piatkovom zápase zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný obranca prihral na víťazný gól Tima Meiera v 27. minúte a pripísal si druhý kanadský bod v sezóne. Z výhry sa tešil aj jeho krajan Juraj Slafkovský, ktorého Montreal zdolal doma Nashville 3:2 po predĺžení.