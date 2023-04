Nemec pomohol k triumfu Uticy gólom, prekonal rekord Maloneyho

New York 16. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil v noci na nedeľu svoj 12. gól v prebiehajúcej sezóne. Devätnásťročný obranca Uticy Comets pomohol k výhre svojho tímu 5:4 po predĺžení nad Syracuse. Bodoval v treťom zápase po sebe. V 65 zápasoch v tejto sezóne nazbieral 34 bodov (12+22) a v počte bodov obrancov do 19 rokov prekonal Davea Maloneyho.



Bývalý kanadský zadák dosiahol 33 bodov v ročníku 1974/1975 v drese Providence Reds, tento tím bol vtedy farmou New Yorku Rangers.



Miloš Kelemen zaznamenal asistenciu, jeho Tucson prehral so San Jose 2:4. Bol to jeho 30. bod (14+16) v sezóne, odohral 59 duelov.