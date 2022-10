Nemec premiérovo bodoval v drese Uticy, pripísal si gól i asistenciu

New Jersey 29. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si otvoril strelecký i bodový účet v nižšej zámorskej súťaži AHL. Gólom a asistenciou prispel k triumfu Uticy Comets v domácom dueli nad Clevelandom 5:1 a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.



Nemec bol v tohtoročnom drafte najvyššia voľba New Jersey Devils, ktorí ho angažovali ako celkovú dvojku. Následne v klube NHL absolvoval nováčikovský aj hlavný kemp pred sezónou. Tú napokon začal na farme v AHL a vo svojom štvrtom dueli za Uticu sa blysol dvoma bodmi. Vo vypredanej aréne si proti Clevelandu najskôr v prvej tretine pripísal asistenciu pri presnom zásahu Samuela Labergea a v 35. minúte dostal puk na modrej čiare, posunul sa s ním ku kruhom a presnou strelou zápästím k pravej žrdi zvýšil na 3:0. Zaznamenal tak svoj premiérový gól v AHL, na konto mu pribudli aj dva plusové body. V zostave Clevelandu nastúpil ďalší slovenský obranca Samuel Kňažko, mal dve strely.



V noci na nedeľu čaká Uticu, ktorá má v prebiehajúcom ročníku zatiaľ bilanciu dve víťazstvá a dve prehry, ďalší domáci súboj s Torontom Marlies.



Do streleckej listiny sa zapísal aj útočník Miloš Kelemen, gólom pomohol k výhre Tucsonu na ľade San Jose 5:1. Pre Kelemena to bol tretí bod (2+1) v piatom zápase sezóny v AHL. Ďalší Slovák Martin Pospíšil inkasoval päťminútový trest za bitku vo víťaznom súboji jeho Calgary Wranglers na štadióne tímu Coachella (6:4), celkovo nazbieral v stretnutí až deväť trestných minút.