Nemec pri víťazstve New Jersey, 15-gólová prestrelka pre Ottawu

výsledky:



New Jersey - Utah 3:0, Ottawa - Los Angeles 8:7 pp, Boston - Florida 3:4

New York 15. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey zvíťazili v pondelňajšom zápase NHL proti Utahu 3:0. V drese Devils odohral 18:25 minút slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý si pripísal jeden plusový bod. Jeho krajan Tomáš Tatar sa do štatistík nezapísal a na ľade strávil 11:24 minút. "Diabli" zaznamenali v piatom stretnutí štvrté víťazstvo. Hráči Utahu prehrali prvý duel v novom ročníku.Nemec zaznamenal svoj najvyšší čas na ľade v tejto sezóne a na bránku súpera vyslal jednu strelu. Vyťažovanejším ako on bol spomedzi zadákov iba Dougie Hamilton (23:06 min). Tatar hral v druhom útoku po boku Dawsona Mercera a kapitána Nica Hischiera, pričom si zapísal najnižšiu minutáž v sezóne a dve trestné minúty. Nemec figuroval v treťom obrannom páre po boku Seamusa Caseyho. Práve dvadsaťročný Američan bol jedným z trojice strelcov, keď v úvode prostrednej časti hry využil presilovú hru, v ktorej hráva práve na úkor Nemca. Casey si pripísal aj jednu asistenciu, v 29. minúte po jeho strele zvýšil na rozdiel dvoch gólov Stefan Noesen, víťazstvo domácich spečatil v početnej výhode Hischier. Brankár Jake Allen zaznamenal 25. čisté konto v profiligovej kariére, keď vykryl všetkých 20 striel Utahu.Pätnásťgólovú prestrelku videli diváci v Ottawe. Lepšie sa skončila pre domácich, ktorí zdolali Los Angeles 8:7 po predĺžení. Senators uspeli aj napriek tomu, že väčšinu zápasu ťahali za kratší koniec. V sedemgólovej prostrednej časti sa podarilo Ottawe vyrovnať najskôr na 4:4, následne na 5:5 a reagovať dokázali aj na šiesty gól "kráľov" v treťom dejstve. Na 7:6 pre Senators dal Josh Norris, no honor hrdinu mu nakrátko prekazil Tanner Jeannot, ktorý poslal ofenzívny duel do predĺženia. V ňom prišiel opäť Norrisov čas a strelou pomedzi betóny Darcyho Kuempera rozhodol zápas. Na opačnej strane dosiahol druhý trojbodový večer v sezóne kapitán Anže Kopitar, ktorý sa v noci na piatok blysol hetrikom a teraz si pripísal tri asistencie. Okrem slovinského útočníka nazbieral tri body aj jeho spoluhráč Brandt Clarke, bývalý hráč Nových Zámkov. Na strane Ottawy boli trojbodoví Norris, Tim Stützle a Drake Batherson.Dve prehry za sebou odčinili obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy. Na ľade Bostonu zvíťazili 4:3, o čo sa pričinili dvojgóloví strelci Sam Reinhart a Anton Lundell. Bruins ťahal štvrtý útok, v ktorom tri body za asistencie nazbieral center Mark Kastelic, bilanciu 1+1 si pripísal John Beecher a gólovú prihrávku Cole Koepke.