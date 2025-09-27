Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade NY Islanders

Na archívnej snímke slovenský hokejista Šimon Nemec (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann

V noci na sobotu sa zo Slovákov predstavil aj Jakub Demek, ktorého Vegas Golden Knights uspeli na ľade San Jose Sharks 2:1.

New York 27. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec prispel v prípravnom zápase pred štartom novej sezóny zámorskej NHL asistenciou k víťazstvu New Jersey Devils na ľade New Yorku Islanders 4:2. V noci na sobotu sa zo Slovákov predstavil aj Jakub Demek, ktorého Vegas Golden Knights uspeli na ľade San Jose Sharks 2:1.



prípravné zápasy NHL:

New York Islanders - New Jersey 2:4 /za hostí Nemec 0+1/, Pittsburgh - Detroit 3:2, Tampa Bay - Carolina 6:5, Edmonton - Winnipeg 4:0, San Jose - Vegas 1:2, Vancouver - Seattle 4:2
.

