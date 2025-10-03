< sekcia Šport
Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Rangers
Hráči Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zdolali Floridu 5:2. Washington s ďalším bekom Martinom Fehérvárym prehral s Bostonom 1:3.
Autor TASR
New York 3. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec prispel v noci na piatok v prípravnom zápase NHL asistenciou k triumfu New Jersey Devils na ľade New Yorku Rangers 3:1. Podieľal sa na víťaznom góle, ktorého autorom bol v 43. minúte v presilovej hre Ondřej Palát. Hráči Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zdolali Floridu 5:2. Washington s ďalším bekom Martinom Fehérvárym prehral s Bostonom 1:3.
prípravné zápasy NHL:
New York Rangers - New Jersey 1:3 /za hostí Nemec 0+1/, Philadelphia - New York Islanders 3:4, Tampa Bay - Florida 5:2, Toronto - Detroit 1:3, Washington - Boston 1:3, St. Louis - Ottawa 7:1, Utah - Los Angeles 2:1
