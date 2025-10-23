Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey nad Minnesotou 4:1

Brenden Dillon z New Jersey Devils (v strede) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi Šimonom Nemecom (vľavo) a Dawsonom Mercerom počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL proti Minnesote Wild v stredu 22. októbra 2025 v Newarku v New Jersey. Foto: TASR/AP

Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt.

New York 23. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey Devils nad Minnesotou 4:1 v nočnom zápase NHL. Dvadsaťjedenročný obranca bdoval už v druhom zápase za sebou, "diabli" ťahajú šesťzápasovú víťaznú sériu. V ďalšom zápase zvíťazil Montreal na ľade Calgary 2:1 po predĺžení, Juraj Slafkovský v drese hostí a Samuel Honzek za domácich nebodovali.

Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt. Pre Gricjuka to bol prvý gól v profilige.

O víťazstve Canadiens rozhodol obranca Mike Matheson po minúte predĺženia, brankár Montrealu Jakub Dobeš mal 36 úspešných zákrokov. Slafkovský mal štyri strely, odohral necelých 17 minút. Honzek nebodoval ani v 11. zápase kariéry, pripísal si jednu strelu. Odohral 9 minút a 39 sekúnd.

NHL-výsledky

New Jersey - Minnesota 4:1 /Š. NEMEC 0+1/, Calgary - Montreal 1:2 pp, Buffalo - Detroit 4:2
