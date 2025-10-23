< sekcia Šport
Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey nad Minnesotou 4:1
Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 23. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey Devils nad Minnesotou 4:1 v nočnom zápase NHL. Dvadsaťjedenročný obranca bdoval už v druhom zápase za sebou, "diabli" ťahajú šesťzápasovú víťaznú sériu. V ďalšom zápase zvíťazil Montreal na ľade Calgary 2:1 po predĺžení, Juraj Slafkovský v drese hostí a Samuel Honzek za domácich nebodovali.
Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt. Pre Gricjuka to bol prvý gól v profilige.
O víťazstve Canadiens rozhodol obranca Mike Matheson po minúte predĺženia, brankár Montrealu Jakub Dobeš mal 36 úspešných zákrokov. Slafkovský mal štyri strely, odohral necelých 17 minút. Honzek nebodoval ani v 11. zápase kariéry, pripísal si jednu strelu. Odohral 9 minút a 39 sekúnd.
Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt. Pre Gricjuka to bol prvý gól v profilige.
O víťazstve Canadiens rozhodol obranca Mike Matheson po minúte predĺženia, brankár Montrealu Jakub Dobeš mal 36 úspešných zákrokov. Slafkovský mal štyri strely, odohral necelých 17 minút. Honzek nebodoval ani v 11. zápase kariéry, pripísal si jednu strelu. Odohral 9 minút a 39 sekúnd.
NHL-výsledky
New Jersey - Minnesota 4:1 /Š. NEMEC 0+1/, Calgary - Montreal 1:2 pp, Buffalo - Detroit 4:2
New Jersey - Minnesota 4:1 /Š. NEMEC 0+1/, Calgary - Montreal 1:2 pp, Buffalo - Detroit 4:2