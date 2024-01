Nemec prispel dvoma asistenciami k triumfu Devils nad Vegas

NHL - sumáre:



Boston Bruins – Winnipeg Jets 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)



Góly: 3. Lauko (Frederic, Geekie), 19. Coyle (Lindholm, Carlo), 55. DeBrusk (Geekie), 60. Marchand (Coyle, Pastrňák) – 5. Namestnikov (DeMelo, Ehlers). Brankári: Swayman - Hellebuyck, strely na bránku: 21:21.







New Jersey Devils – Vegas Golden Knights 6:5 pp (2:1, 2:4, 1:0 - 1:0)



Góly: 16. Hischier (Meier, Bratt), 20. Lazar (Haula, Bastian), 22. Toffoli (NEMEC, Bahl), 40. Toffoli (Mercer), 50. Lazar (NEMEC, Bastian), 63. Toffoli (L. Hughes) – 7. Dorofejev (Stephenson, Stone), 28. Marchessault (Roy, Korczak), 30. Marchessault (Barbašev, Roy), 31. Stephenson (Stone, Martinez), 40. Roy (Marchessault). Brankári: Vaněček - Thompson, strely na bránku: 38:32.







Nashville Predators – Florida Panthers 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Góly: 33. Lauzon (Sissons) – 32. Reinhart (Bennett), 42. Verhaeghe (Bennett), 59. Montour (Tkachuk, Bennett), 60. Tkachuk (Verhaeghe). Brankári: Saros - Stolarz, strely na bránku: 28:38.







Arizona Coyotes – Pittsburgh Penguins 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)



Góly: 3. Zucker (Cooley, Brown), 32. Välimäki (Keller, Maccelli), 39. Kerfoot (Zucker), 45. Crouse, 48. Bjugstad (O'Brien, McBain) – 25. Eller (Joseph), 37. Crosby (Karlsson). Brankári: Ingram - Jarry, strely na bránku: 26:27.







Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 2. Suter (Kuzmenko, Juulsen), 7. Hughes (Michejev, Kuzmenko). Brankári: Demko - Mrázek, strely na bránku: 29:31.







Los Angeles Kings – San Jose Sharks 3:4 (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 38. Moore (Fiala), 42. Byfield (Kempe, Spence), 59. Doughty (Fiala, Byfield) – 28. Zetterlund (Hoffman, Hertl), 30. Eklund (Sturm, Rutta), 47. Bailey (Carpenter), rozh. nájazd Couture. Brankári: Rittich - Kahkonen, strely na bránku: 47:28.



Slovák v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 21:40 0 2 2 0 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 23. januára (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel dvoma asistenciami k triumfu New Jersey nad Vegas Golden Knights 6:5 po predĺžení v nočnom stretnutí NHL. V drese Devils sa blysol hetrikom Tyler Toffoli, ktorý v 63. minúte rozhodol o víťazstve svojho tímu. Hráči Winnipegu prehrali na ľade Bostonu 1:4 a po 34 dueloch inkasovali v jednom zápase viac ako tri góly.Nemec nastúpil opäť v prvej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom a s minutážou 21:40 bol tretím najvyťažovanejším hráčom Devils. Devätnásťročný Slovák najprv v 22. minúte našiel Toffoliho pred červenou čiarou, ktorý sa dostal do útočného pásma a prestrelil Logana Thompsona. Druhý bod a aj asistenciu v stretnutí si pripísal v polovici tretej tretiny, keď síce od modrej tesne minul bránku, no puk sa vrátil pred brankára a Curtis Lazar vyrovnal na 5:5. Slovenský obranca bol aj terčom tvrdého hitu od Bretta Howdena, chvíľu zostal ležať na ľade a prišiel k nemu aj zdravotník, ale hneď v ďalšom striedaní bol naspäť na ľade. Nemec odohral v tejto sezóne 24 zápasov a získal 12 bodov (2+10). V stretnutí mal aj jednu strelu a hit. Bol to pre neho tretí duel v kariére, keď získal dva body. Dve asistencie si v drese domácich pripísal aj Nathan Bastian a dvakrát sa presadil Lazar. Obhajca titulu Vegas prehral po troch zápasoch, no opäť bodoval. Za Golden Knights dosiahli po tri body Jonathan Marchessault (2+1) a Nicolas Roy (1+2).Hrdinom duelu bol Toffoli, ktorý v tretej minúte predĺženia skóroval po prihrávke od Lukea Hughesa a skompletizoval svoj druhý hetrik v sezóne a šiesty v kariére. "," povedal tréner Devils Lindy Ruff pre nhl.com.Boston potvrdil formu proti Winnipegu a bol to už pre neho piaty triumf v rade. Charlie Coyle prispel gólom a asistenciou, Jake DeBrusk skóroval v treťom stretnutí za sebou a Jeremy Swayman predviedol 20 zákrokov. Bruins bodovali v deviatom zápase za sebou. Jets prvýkrát od 2. novembra (34 duelov) inkasovali viac ako tri góly. "," povedal Jim Montgomery, tréner Bostonu.Florida ukončila sériu štyroch prehier víťazstvom 4:1 nad Nashvillom. Gólovo sa presadil Sam Reinhart, Carter Verhaeghe zaznamenal gól a asistenciu a Sam Bennett mal tri asistencie. Brankár "panterov" Anthony Stolarz predviedol 26 úspešných zákrokov. "," povedal tréner hostí Paul Maurice.Arizona zdolala Pittsburgh 5:2 a ukončila sériu 11 prehier s týmto súperom. V drese domácich sa blysol Jason Zucker, keď zaznamenal gól a asistenciu.Brankár Kaapo Kähkönen zo San Jose predviedol 43 úspešných zákrokov a dva v rozstrele a pomohol "žralokom" k triumfu na ľade Los Angeles 4:3. V drese víťazov sa gólovo presadili Fabian Zetterlund, William Eklund a Justin Bailey.Vancouver potvrdil pozíciu lídra celej súťaže a zdolal Chicago 2:0. Za Canucks sa presadili Pius Suter a kapitán Quinn Hughes. Dve asistencie mal Andrej Kuzmenko. Brankár Thatcher Demko zneškodnil 31 striel súpera a dosiahol piate čisté konto v sezóne a ôsme v profilige.