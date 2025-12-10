< sekcia Šport
Nemec prispel gólom k víťazstvu New Jersey v Ottawe
Devils ukončili sériu piatich prehier.
Autor TASR,aktualizované
New York 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v nočnom zápase NHL na ľade Ottawy svoj siedmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k triumfu New Jersey 4:3, ktorým Devils ukončili sériu piatich prehier. Útočníci Juraj Slafkovský z Montrealu ani Dalibor Dvorský zo St. Louis sa nezapísali do kanadského bodovania, ich tímy prehrali.
Nemec sa v 6. minúte zapojil do rýchleho protiútoku, v ktorom dostal prihrávku od Connora Browna a strelou bez prípravy prekvapil brankára Linusa Ullmarka. Devils v tej chvíli vyrovnali na 1:1 a o svojom triumfe napokon rozhodli v 53. minúte, keď skóroval Cody Glass. Nemec odohral 19:35 min, počas ktorých získal dva plusové body a s piatimi streleckými pokusmi bol najaktívnejší hráč tímu.
Dalibor Dvorský nebodoval v jedenástom zápase po sebe. Proti Bostonu si do štatistík pripísal mínusový bod, dva hity a 60-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach (6/10). Na ľade strávil 12:13 min. Blues prehrali na vlastnom ľade 2:5 a ani tretíkrát v sezóne sa im nepodarilo dosiahnuť tri víťazstvá v sérii. Boston zvíťazil vo štvrtom zápase z predošlých piatich.
Útočník Emil Heineman gólom v samostatných nájazdoch rozhodol o víťazstve NY Islanders nad Vegas. Domáci triumfovali 5:4 a dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov. Golden Knights prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Jeden z najproduktívnejších nováčikov sezóny Beckett Sennecke skóroval v oslabení v čase 59:59 min a poslal do predĺženia zápas medzi Pittsburghom a Anaheimom. Hostia dokonali obrat v samostatných nájazdoch, v ktorých sa ako jediný presadil útočník Leo Carlsson. Oporou hostí bol aj brankár Ville Husso, na ktorého smerovalo až 49 striel. Ducks zvíťazili tretíkrát v rade.
Hráči Caroliny zakončili sériu siedmich domácich zápasov víťazstvom nad Columbusom 4:1. Pre Blue Jackets to bola tretia prehra v sérii. Na ľade „hurikánov“ prehrali ôsmykrát v rade. Zatiaľ naposledy na ňom zvíťazili v januári 2022.
Hráči Winnipegu síce prestrieľali Dallas 33:19, no napokon mu podľahli 3:4. Tromi asistenciami sa na víťazstve hostí podieľal útočník Mikko Rantanen. Jets, ktorí v minulej sezóne triumfovali v základnej časti, pokračujú v nevýrazných výkonoch, keď z uplynulých desiatich zápasov vyhrali iba dva. Dallas predĺžil víťaznú sériu na štyri stretnutia.
Sezónu sa svojimi očakávaniami zatiaľ prežívajú aj hráči Edmontonu. Finalista minulých dvoch ročníkov prehral na domácom ľade s posledným tímom Východnej konferencie Buffalom 3:4 po predĺžení. Domáci prehrávali pred treťou tretinou 0:3, no napokon vyrovnali na 3:3 aj zásluhou dvoch gólov kapitána Connora McDavida, ktorý poslal duel do predĺženia gólom dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času. O triumfe hostí rozhodol v 61. minúte Alex Tuch. Oilers prehrali šiesty zápas z predošlých desiatich, Buffalo sa tešilo z triumfu po troch prehrách.
V súboji tímov z opačných koncov tabuľky Západnej konferencie zvíťazili hráči Nashvillu nad Coloradom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich triumfe rozhodol bývalý hráč Avalanche Ryan O´Reilly. Predators sa vďaka dvom bodom posunuli na predposledné miesto na západe, na posledné spadol Vancouver.
NHL - výsledky
Montreal - Tampa Bay 1:6, New York Islanders - Vegas 5:4 pp a sn, Ottawa - New Jersey 3:4 /Š. NEMEC za hostí 1+0/, Philadelphia - San Jose 4:1, Pittsburgh - Anaheim 3:4 pp, Carolina - Columbus 4:1, Winnipeg - Dallas 3:4, St. Louis - Boston 2:5, Edmonton - Buffalo 3:4 pp, Nashville - Colorado 4:3 pp a sn
