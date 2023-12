Nemec prvýkrát skóroval v NHL, za New Jersey strelil víťazný gól

NHL - výsledky:



Boston - Buffalo 1:3, Detroit - San Jose 5:6 pp,

Montreal - Los Angeles 0:4, Ottawa - Toronto 3:4,

NY Islanders - Columbus 7:3, Nashville - Tampa Bay 5:1,

Washington - Dallas 4:5 pp a sn, Chicago - Anaheim 1:0,

Arizona - Philadelphia 1:4,

Calgary - Carolina 3:2 /A. RUŽIČKA (Calgary) 0+1/,

Colorado - Winnipeg 2:4, Vancouver - Minnesota 2:0,

Seattle - New Jersey 2:1 /Š. NEMEC (Jersey) 1+0/

New York 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec skóroval za New Jersey a zaznamenal premiérový presný zásah v zámorskej NHL. Presadil sa v 30. minúte a víťazným gólom zariadil triumf Devils, ktorí vyhrali v noci na piatok na ľade Seattlu 2:1. Skórovať sa mu tak podarilo už v treťom dueli v profilige, na konte má celkovo tri kanadské body (1+2). Útočník Adam Ružička prispel asistenciou k víťazstvu Calgary, ktoré zdolalo Carolinu 3:2. Flames dali všetky góly v záverečnom dejstve. Celkovo bolo v akcii osem Slovákov, ďalší šiesti nebodovali. Udalosťou noci bol míľnik, ktorý dosiahol kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin. Tridsaťosemročný ruský krídelník zaznamenal v stretnutí proti Dallasu (4:5 pp a sn) asistenciu, vďaka čomu sa tešil z 1500. bodu v kariére.Ovečkinovi sa to podarilo pred domácim publikom. "," reagoval Ovečkin pre nhl.com. Jubilejného 1500. bodu sa dočkal pri 100. góle Dylana Stromea v NHL, keď zaknihoval druhú asistenciu. Stalo sa tak v strede záverečnej tretiny a hoci Capitals viedli 4:3, nakoniec prehrali 4:5 po nájazdoch. "," želal si Strome. Tisíci duel v NHL odohral útočník Dallasu Matt Duchene.Ovečkin nazbieral 1500 bodov za 827 gólov a 673 asistencií v 1370 zápasoch, pričom všetky absolvoval v drese Washingtonu. Dokázal to ako druhý aktívny hráč NHL po Sidneym Crosbym z Pittsburghu, ktorý má na konte 1529 bodov. V histórii NHL túto métu pokoril Ovečkin ako 16. hráč. Okrem neho a Crosbyho to dokázali aj Wayne Gretzky (2857), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755), Mario Lemieux (1723), Joe Sakic (1641), Phil Esposito (1590), Ray Bourque (1579), Joe Thornton (1539), Mark Recchi (1533) a Paul Coffey (1531). Ovečkin odohral v tejto sezóne 23 zápasov, v ktorých má na konte 15 bodov za päť gólov a desať asistencií. Momentálne ho od gólového rekordu Gretzkého (894) delí 67 presných zásahov.Prvý gól Šimona Nemca v NHL padol v 30. minúte, keď dostal spätnú prihrávku od Jespera Bratta a neobsadený vystrelil z medzikružia "z prvej". Jeho tím ustál aj tlak v úplnom závere vrátane nastrelenej žŕdky od Vincea Dunna jedenásť sekúnd pred sirénou a vyhral piaty z predošlých šiestich duelov. Seattle naopak okúsil prehru už šiestykrát v rade. Nemec mal okrem gólu aj plusku a gól strelil zo svojej jedinej strely na bránku. Na ľade strávil ako člen elitnej formácie 19:55 minúty.Jeho krajan Adam Ružička asistoval pri presnom zásahu Connora Zaryho v 48. minúte na 2:2. Kanaďan zaznamenal okrem gólu aj asistenciu a tím podržal i brankár Dustin Wolf, ktorý si pripísal 30 zákrokov. Ružička zaznamenal ôsmy kanadský bod v sezóne, ako hráč štvrtej formácie strávil na ľade 10:12 minúty. Za domácich hral aj jeho krajan Martin Pospíšil. Ten absolvoval v treťom útoku 11:04 minúty, rozdal dva hity a dvakrát vystrelil na bránku. Zablokoval aj jednu strelu, dôsledkom čoho musel opustiť ľadovú plochu. Po chvíli však dokázal pokračovať v hre.Rekord za najvyšší počet víťazstiev na začiatku sezóny na ľade súperov stanovilo Los Angeles, keď vyhralo po 11. raz v Montreale (4:0). Kings udržali víťaznú sériu a prekonali tak rekord Buffala zo sezóny 2006/07. Quinton Byfield i Anže Kopitar si pripísali po tri body – Kanaďan strelil dva góly a asistoval, jeho spoluhráč a kapitán mal tri asistencie. Cam Talbot si udržal s 24 zákrokmi 30. čistý štít v kariére. Ako brankárovi sa mu podarilo uspieť v úvodných deviatich zápasoch v úvode sezóny vonku, čím vyrovnal rekordný zápis Glenna Halla. Legendárny brankár Chicaga Blackhawks vychytal deväť triumfov za sebou na klziskách súperov v sezóne 1965/1966, Talbot ho môže prekonať v noci na nedeľu v zápase proti New Yorku Islanders. Juraj Slafkovský nastúpil v elitnej formácii Montrealu, odohral 18:16 minúty a raz vystrelil na bránku.Za Detroit si odbil proti San Jose (5:6 pp) premiéru hviezdny Patrick Kane, nezapísal sa však do štatistík. Sharks prehrávali na ľade súpera ešte v 34. minúte 0:4. Tréner David Quinn reagoval striedaním brankárov a Mackenzieho Blackwooda, ktorý inkasoval trikrát v priebehu 49 sekúnd, nahradil Kaapo Kähkönen. Jeho tím sa následne dotiahol na rozdiel jedného gólu v priebehu 2:12 minúty. Celkovo padlo v rozmedzí 3:01 min. šesť gólov. Len jedna sekunda im chýbala k vyrovnaniu rekordu NHL, ktorý 22. februára 1981 stanovili Nordiques a Capitals. Predĺženie ukončil po 37 sekundách Mikael Granlund.