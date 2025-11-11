< sekcia Šport
Nemec prvým gólom poslal do predĺženia zápas proti NY Islanders
Nemec bol po Lukovi Hughesovi (27:24) druhý najvyťaženejší obranca tímu, keď na ľade strávil celkovo 22:06 min.
Autor TASR
New York 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z tímu New Jersey Devils strelil v nočnom zápase NHL svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne. V 60. minúte ním poslal do predĺženia duel proti New Yorku Islanders, v ktorom domáci napokon prehrali 2:3. Nemec má po 16 zápasoch sezóny na konte deväť kanadských bodov za gól a osem asistencií.
Nemec bol po Lukovi Hughesovi (27:24) druhý najvyťaženejší obranca tímu, keď na ľade strávil celkovo 22:06 min. Tréner Sheldon Keefe mu dal príležitosť aj počas hry bez brankára v závere riadneho hracieho času. Dvadsaťjedenročný Slovák sa dostal k strele bez prípravy po prihrávke Jespera Bratta a päť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času prekonal Iľju Sorokina aj vďaka teču hráča hostí. O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte útočník Matthew Barzal. Pre Devils to bol tretí zápas po sebe, v ktorom sa rozhodovalo po riadnom hracom čase, pričom v predošlých dvoch zvíťazili. Bola to ich prvá domáca prehra v sezóne. Predtým zvíťazili pred vlastnými divákmi v siedmich zápasoch a v tomto ukazovateli sú s 15 bodmi najlepší tím Východnej konferencie. Nemec si do štatistík pripísal aj jednu strelu a jeden plusový bod. V základnej časti NHL to bol celkovo jeho 103. zápas, po ktorom má bilanciu 6 gólov a 32 asistencií.
Najhorším tímom na vlastnom ľade sú hráči New Yorku Rangers, ktorí si negatívnu bilanciu vylepšili prvým domácim víťazstvom v sezóne. Dosiahli ho proti Nashvillu, ktorý zdolali 6:3. Predtým prehrali všetkých sedem duelov v Madison Square Garden. Tromi kanadskými bodmi prispel k triumfu domácich útočník Alexis Lafreniere. Hosťom nestačil na body ani hetrik 20-ročného útočníka Matthewa Wooda, pre ktorého to bol prvý trojgólový zápas v kariére. Predators prestrieľali domácich 30:18, tí sa však prezentovali vysokou úspešnosťou streľby (33,33 percenta). Pre Nashville to bola piata prehra po sebe.
V súboji tímov, ktoré prehrali v predošlých troch zápasoch, zvíťazili hráči Edmontonu nad Columbusom 5:4 po predĺžení. Hostia viedli 3:1 aj 4:2, no obranca Jake Walman gólom v oslabení v 60. minúte vyrovnal na 4:4 a v 61. minúte asistoval pri rozhodujúcom góle Jacka Roslovica. Walman si pripísal tri kanadské body (2+1), kapitán domácich Connor McDavid strelil dva góly.
Hráči Floridy zvíťazili na ľade Vegas 3:2. Pre Golden Knights to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich domácich zápasov, pričom v minulosti bolo práve domáce prostredie ich silná stránka. Celkovo prehrali šesť zápasov z predošlých ôsmich.
NHL - výsledky
New Jersey - New York Islanders 2:3 pp (NEMEC za domácich 1+0), New York Rangers - Nashville 6:3, Edmonton - Columbus 5:4 pp, Vegas - Florida 2:3
