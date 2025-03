Nemec prvým gólom v sezóne rozhodol o triumfe New Jersey

výsledky NHL:



New Jersey - Edmonton 3:2 /za domácich Nemec 1+0/,

Columbus - Vegas 0:4, Ottawa - Boston 6:3,

Philadelphia - Tampa Bay 4:3 pp a sn /za hostí Černák 0+1/,

Pittsburgh - St. Louis 5:3, Toronto - Florida 2:3,

Minnesota - New York Rangers 2:3,

Los Angeles - Washington 3:0,

San Jose - Chicago 4:2

New York 14. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec v noci na piatok v NHL rozhodol o triumfe New Jersey nad Edmontonom 3:2. Bol to pre ňho prvý gól v sezóne. Erik Černák si pripísal na konto asistenciu, Tampa Bay však prehrala na ľade Philadelphie 3:4 po nájazdovom rozstrele.Nemec si v 49. minúte duelu s Edmontonom vymenil puk so Švédom Jesperom Brattom a strelou švihom od modrej prekonal Stuarta Skinnera. Slovenský zadák odohral 9:58 min a zaznamenal plusový bod. "uvirdol Nemec pre oficiálnu stránku profiligy. Jeho spoluhráč Tomáš Tatar strávil na ľade 13:40 min. New Jersey natiahlo víťaznú sériu na tri zápasy, Bratt mal bilanciu 1+2.černák asistoval pri druhom góle Tampy. Vo Philadelphii absolvoval 20:44 min a do štatistík mu okrem gólovej prihrávky pribudol aj mínusový bod. O triumfe Flyers v nájazdovom rozstrele rozhodol Owen Tippetť, o úvodné dva presné zásahy "letcov" sa postaral Bobby Brink. Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Los Angeles 0:3. Slovenský bek odohral 19:24 min.