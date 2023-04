Nemec rozhodol o víťazstve Uticy a vyrovnal rekord, debut Sýkoru

New York 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v noci na sobotu svoj 11. gól v prebiehajúcej sezóne AHL, ktorý mal navyše prívlastok víťazný. Rozhodol ním o domácom triumfe Uticy Comets nad Clevelandom Monsters 2:1. Nemca vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.



Devätnásťročný zadák sa presadil v 50. minúte po rýchlom prečíslení strelou z prvej po prihrávke od Nolana Footea. V zápase si pripísal aj plusový bod. Nemec má po 64 tohtosezónnych vystúpeniach v AHL na konte 33 bodov (11+22), s ktorými vyrovnal ligový rekord v produktivite obrancov v kategórii do 19 rokov. Napodobnil kúsok Davea Maloneyho v drese Providence Reds z ročníka 1974/75. Comets si zaistili postup do play off.



Debut v AHL absolvoval Adam Sýkora, ktorý dostal prvýkrát po príchode z Nitry šancu v zostave Hartfordu Wolf Pack. Osemnásťročný útočník nebodoval, ale tešil sa z domáceho víťazstva 4:0 nad Wilkes-Barre/Scranton Penguins.