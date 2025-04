Nemec rozhodol v predĺžení o triumfe Devils, skóroval aj Slafkovský

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/



štvrťfinále Východnej konferencie:



Montreal Canadiens - Washington Capitals 6:3 (Slafkovský za domácich 1+0)



/stav série: 1:2/



New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 3:2 po druhom predĺžení (Nemec za domácich 1+0)



/stav série: 2:0/



štvrťfinále Západnej konferencie:



Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 7:4



/stav série: 1:2/











New York 26. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti Šimon Nemec a Juraj Slafkovský patrili v noci na sobotu medzi hviezdy duelov 1. kola play off zámorskej NHL. Nemec svojim prvým gólom vo vyraďovačke v kariére rozhodol v druhom predĺžení o triumfe New Jersey Devils nad Carolinou 3:2. Premiérovo v play off skóroval aj Juraj Slafkovský, ktorý prispel k triumfu Montrealu nad Washingtonom 6:3. New Jersey i Montreal znížili stav série na 1:2 na zápasy.Nemec si v 83. minúte zobral puk na vlastnej modrej čiare, dostal sa s ním až do útočného pásma, kde prešiel pomedzi dvoch obrancov a z pravého kruhu prestrelil brankára Frederika Andersena. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Slovenský zadák odohral celkovo 22:39 min, s piatimi strelami bol spolu s útočníkom hostí Jacksonom Blakeom najaktívnejší zo všetkých hráčov. Mal aj plusový bod, jeden hit a dve zblokované strely. V drese domácich sa predstavil aj jeho krajan Tomáš Tatar s minutážou 11:07, jednou strelou a dvoma bodyčekmi. Devils viedli po zásahoch Nica Hischiera a Dawsona Mercera o dva góly, ale Carolina dokázala v tretej časti vyrovnať a poslať duel do predĺženia.Slafkovský bol treťou hviezdou súboja v Montreale, keď v 54. minúte zvýšil náskok domácich na 5:3. V strednom pásme vybojoval puk, vymenil si ho s Coleom Caufieldom a prekonal brankára Logana Thompsona. Slovenský krídelník strávil na ľade takmer 20 minút, mal aj dva plusové body, päť striel a tri hity.povedal po zápase Slafkovský. Duel nedohrali pre zranenia brankári na oboch stranách - domáceho Sama Montembeaulta nahradil v polovici stretnutia Jakub Dobeš, na Logana Thompsona z tímu hostí spadol po Slafkovského presnom zásahu Dylan Strome a do bránky musel ísť Charlie Lindgren.Rovnako na 1:2 v sérii prvého kola znížil Edmonton, ktorý si doma poradil s Los Angeles 7:4. Connor McDavid zaznamenal gól a dve asistencie, Evan Bouchard a Connor Brown si pripísali po dva presné zásahy.