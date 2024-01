Nemec s asistenciou, New Jersey vyhralo na ľade Columbusu 4:1

NHL - výsledky:



Chicago - NY Islanders 4:3 pp,

Carolina - Detroit 4:2,

Columbus - New Jersey 1:4 /Š. NEMEC (Jersey) 0+1/,

Florida - Minnesota 4:6

New York 20. januára (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec sa podieľal asistenciou na triumfe New Jersey, ktoré vyhralo v noci na sobotu na ľade Columbusu 4:1 v dueli zámorskej NHL. Pripísal si tak desiaty kanadský bod v sezóne a momentálne má bilanciu 2+8. V dueli Floridy s Minnesotou sa štyrmi bodmi blysol domáci Aaron Ekblad (1+3), jeho tím však prehral 4:6.Devils strelili všetky svoje góly v prostrednej tretine a Nemec bol pri prvom, ktorým John Marino vyrovnal na 1:1 po 28 sekundách druhého dejstva. Brankár hostí Vítek Vaněček si pripísal 29 zákrokov, dosiahol 96,7-percentnú úspešnosť a prispel len k druhému víťazstvu svojho tímu v uplynulých šiestich stretnutiach. Nemec mal okrem asistencie aj jednu plusku a jednu strelu na bránku. Na ľade strávil 20:59 minúty.Minnesota dokázala vyťažiť zo svojich presiloviek. V početnej výhode strelila päť zo šiestich gólov a posledný padol do prázdnej bránky v power play. V oboch tímoch došlo v 31. minúte k striedaniu brankárov - po štvrtom góle v priebehu desiatich minút išiel dole Sergej Bobrovskij, ktorého nahradil Anthony Stolarz. Na druhej strane sa zápas predčasne skončil pre Marca-Andreho Fleuryho, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Vystriedal ho Filip Gustavsson. Za domácich mal "" asistenciu Sam Reinhart a šnúru zápasov s gólovým zápisom tak nepredĺžil na deväť.