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Nemec s druhým gólom, Černák asistoval pri výhre Tampy
Nemec sa presadil v 16. minúte, keď znížil na 1:2.
Autor TASR,aktualizované
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New York 20. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil druhý gól v druhom zápase zámorskej NHL po sebe, no jeho Calgary prehralo doma s Minnesotou 1:4. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil dostal v stretnutí väčší trest za bitku. Erik Černák prispel jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Edmontonom Oilers 3:1. Juraj Slafkovský bol pri triumfe Montrealu na ľade lídra Východnej konferencie Caroliny 2:1 pp.
Nemec sa presadil v 16. minúte, keď znížil na 1:2. Najprv síce vo vlastnom obrannom pásme stratil hokejku, no bleskovo zamieril na striedačku pre druhú, zapojil sa do brejku a poslal do siete presnú prihrávku Morgana Frosta. V zápase odohral 21:36 minút a okrem gólu si pripísal aj tri strely a tri zablokované strely. Pospíšil strávil na ľade 11:25 min, rozdal päť bodyčekov a okrem väčšieho trestu dostal aj dva menšie.
Černák prihral v 31. minúte na víťazný gól Iľju Michejeva a pripísal si ôsmu asistenciu v sezóne, na gól stále čaká. Tampa zaznamenal druhú výhru po sebe a zastavila šesťzápasovú víťaznú sériu Edmontonu, ktorý tak klesol na druhú priečku na západe, o bod za Minnesotu.
O triumfe Montrealu rozhodol dvoma gólmi obranca Lane Hutson, víťazný dal už po 38 sekundách predĺženia. Slafkovský odohral v druhom útoku 18:56 min, zaznamenal tri strely na bránku a zablokoval až šesť striel. Z triumfu sa tešil aj Dalibor Dvorský, ktorý sa predstavil vo štvrtom útoku St. Louis, ktoré zdolalo domáci Pittsburgh 5:2. Na ľade strávil 12:41 min a vyslal jednu strelu na bránku. Washington s Martinom Fehérvárym podľahol doma Buffalu 3:6 a sériu prehier natiahol už na štyri stretnutia. Sabres naopak zastavili tú svoju na čísle päť. Slovenský bek odohral 18:30 min, rozdal tri bodyčeky a zablokoval jednu strelu.
Nemec sa presadil v 16. minúte, keď znížil na 1:2. Najprv síce vo vlastnom obrannom pásme stratil hokejku, no bleskovo zamieril na striedačku pre druhú, zapojil sa do brejku a poslal do siete presnú prihrávku Morgana Frosta. V zápase odohral 21:36 minút a okrem gólu si pripísal aj tri strely a tri zablokované strely. Pospíšil strávil na ľade 11:25 min, rozdal päť bodyčekov a okrem väčšieho trestu dostal aj dva menšie.
Černák prihral v 31. minúte na víťazný gól Iľju Michejeva a pripísal si ôsmu asistenciu v sezóne, na gól stále čaká. Tampa zaznamenal druhú výhru po sebe a zastavila šesťzápasovú víťaznú sériu Edmontonu, ktorý tak klesol na druhú priečku na západe, o bod za Minnesotu.
O triumfe Montrealu rozhodol dvoma gólmi obranca Lane Hutson, víťazný dal už po 38 sekundách predĺženia. Slafkovský odohral v druhom útoku 18:56 min, zaznamenal tri strely na bránku a zablokoval až šesť striel. Z triumfu sa tešil aj Dalibor Dvorský, ktorý sa predstavil vo štvrtom útoku St. Louis, ktoré zdolalo domáci Pittsburgh 5:2. Na ľade strávil 12:41 min a vyslal jednu strelu na bránku. Washington s Martinom Fehérvárym podľahol doma Buffalu 3:6 a sériu prehier natiahol už na štyri stretnutia. Sabres naopak zastavili tú svoju na čísle päť. Slovenský bek odohral 18:30 min, rozdal tri bodyčeky a zablokoval jednu strelu.
výsledky:
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3:4 pp a sn, Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 5:6 pp, Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 2:5, Washington Capitals - Buffalo Sabres 3:6, Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 1:2 pp, Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 3:1 /ČERNÁK za domácich 0+1/, Winnipeg Jets - New York Islanders 4:3 pp, Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 2:4, Calgary Flames - Minnesota Wild 1:4 /NEMEC za domácich 1+0/, Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:0, Seattle Kraken - Vancouver Canucks 5:1, Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:4 pp a sn
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3:4 pp a sn, Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 5:6 pp, Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 2:5, Washington Capitals - Buffalo Sabres 3:6, Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 1:2 pp, Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 3:1 /ČERNÁK za domácich 0+1/, Winnipeg Jets - New York Islanders 4:3 pp, Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 2:4, Calgary Flames - Minnesota Wild 1:4 /NEMEC za domácich 1+0/, Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:0, Seattle Kraken - Vancouver Canucks 5:1, Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:4 pp a sn