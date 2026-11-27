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Nemec s dvoma asistenciami, no Calgary prehralo v New Jersey 3:5
Nemec si okrem dvoch asistencií pripísal do štatistík aj jeden plusový bod, na ľade strávil 17:53 minút.
Autor TASR
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New York 27. novembra (TASR) - Slovenskému hokejistovi Šimonovi Nemcovi nevyšiel návrat na ľad New Jersey Devils. Dvadsaťdvaročný obranca sa síce podieľal asistenciami na dvoch góloch do siete bývalého klubu, no jeho Calgary Flames nakoniec prehrali 3:5. Nemec si však natiahol svoju bodovú šnúru už na šesť duelov, v ktorých nazbieral dokopy sedem bodov (2+5), čo je jeho rekord.
Slovenský obranca najprv v 17. minúte prihral po modrej k ľavému mantinelu na otvárací gól Joela Hanleyho a v 39. minúte sa podieľal aj na presnom zásahu Zacha Whiteclouda na 3:2, no domáci v treťom dejstve duelu otočili. O ich triumfe rozhodol v 57. minúte Connor Brown a do prázdnej bránky ešte spečatil skóre Luke Hughes.
Nemec si okrem dvoch asistencií pripísal do štatistík aj jeden plusový bod, na ľade strávil 17:53 minút. V prebiehajúcom ročníku nazbieral v 27 stretnutiach 14 bodov (2+12). Výhru New Jersey režírovali štvorbodový (1+3) Jack Hughes a jeho brat Luke, ktorý strelil dva góly.
Toronto po deväťzápasovej sérii prehier vyhralo druhý duel za sebou, keď triumfovalo na ľade Bostonu Bruins 3:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Morgan Rielly. Domáci prišli o lídra Davida Pastrňáka, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela.
Slovenský obranca najprv v 17. minúte prihral po modrej k ľavému mantinelu na otvárací gól Joela Hanleyho a v 39. minúte sa podieľal aj na presnom zásahu Zacha Whiteclouda na 3:2, no domáci v treťom dejstve duelu otočili. O ich triumfe rozhodol v 57. minúte Connor Brown a do prázdnej bránky ešte spečatil skóre Luke Hughes.
Nemec si okrem dvoch asistencií pripísal do štatistík aj jeden plusový bod, na ľade strávil 17:53 minút. V prebiehajúcom ročníku nazbieral v 27 stretnutiach 14 bodov (2+12). Výhru New Jersey režírovali štvorbodový (1+3) Jack Hughes a jeho brat Luke, ktorý strelil dva góly.
Toronto po deväťzápasovej sérii prehier vyhralo druhý duel za sebou, keď triumfovalo na ľade Bostonu Bruins 3:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Morgan Rielly. Domáci prišli o lídra Davida Pastrňáka, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 7. Mittelstadt (Lohrei, Peterka) - 17. Rielly (Stecher, Duhaime), 38. Rielly (Cowan, Sissons), 48. Sissons (McKenna). Brankári: Swayman - Stolarz, strely na bránku: 28:18.
New Jersey Devils - Calgary Flames 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
Góly: 21. L. Hughes (Hamilton, J. Hughes), 22. Meier (J. Hughes), 48. J. Hughes (Gricjuk, Hamilton), 57. Brown (Meier, J. Hughes), 60. L. Hughes (Hischier) - 17. Hanley (NEMEC, Šarangovič), 33. Coronato (Frost, Sunijev), 39. Whitecloud (Šarangovič, NEMEC). Brankári: Allen - Cooley, strely na bránku: 35:29.
Slovák v akcii:
Šimon Nemec (Calgary) 17:53 0 2 2 +1 0 0
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 7. Mittelstadt (Lohrei, Peterka) - 17. Rielly (Stecher, Duhaime), 38. Rielly (Cowan, Sissons), 48. Sissons (McKenna). Brankári: Swayman - Stolarz, strely na bránku: 28:18.
New Jersey Devils - Calgary Flames 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
Góly: 21. L. Hughes (Hamilton, J. Hughes), 22. Meier (J. Hughes), 48. J. Hughes (Gricjuk, Hamilton), 57. Brown (Meier, J. Hughes), 60. L. Hughes (Hischier) - 17. Hanley (NEMEC, Šarangovič), 33. Coronato (Frost, Sunijev), 39. Whitecloud (Šarangovič, NEMEC). Brankári: Allen - Cooley, strely na bránku: 35:29.
Slovák v akcii:
Šimon Nemec (Calgary) 17:53 0 2 2 +1 0 0