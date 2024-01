Nemec s rekordnou minutážou, Slafkovský strelil gól

NHL - výsledky:



Buffalo - San Jose 3:0, Pittsburgh - Seattle 3:0, Florida - Anaheim 4:5 pp, Columbus - Vancouver 4:3 pp a sn, Boston - New Jersey 3:0, Carolina - Los Angeles 2:5, Vegas - Nashville 4:1, Minnesota - NY Islanders 5:0, Montreal - Coloardo 4:3 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+0/, St. Louis - Philadelphia 2:4

New York 16. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu, ktorý si poradil v noci na utorok v zámorskej NHL s Coloradom 4:3. V akcii bol aj jeho krajan Šimon Nemec, ten strávil doposiaľ najviac času na ľade (25:26 min). Jeho New Jersey však prehralo v Bostone 0:3. Prehru v rovnakom pomere zaznamenal aj Tomáš Tatar, ktorého Seattle podľahol Pittsburghu.Slafkovský strelil svoj piaty gól v sezóne v ôsmej minúte. V presilovej hre po vylúčení Sama Malinského vyrovnal na 1:1 – opäť sa presadil v predbránkovom priestore, keď na druhýkrát prestrelil brankára Alexandara Georgijeva. Celkovo má v tejto sezóne na konte 16 kanadských bodov a v dueli proti Coloradu zaznamenal aj mínusku, šesť striel na bránku a na ľade strávil 18:10 minúty. O triumfe jeho tímu rozhodol v 56. minúte Joel Armia, ktorý upravil na konečných 4:3. Jeho tím tak ukončil trojzápasovú sériu prehier. V stretnutí sa blysli aj domáci Cole Caufield s dvoma bodmi (1+1) a trojbodový Cale Makar v drese hostí.Devätnásťročný Nemec nazbieral dva mínusové body a odpykal si dvojminútový trest v prvej tretine za zdržovanie hry. Bol druhý najvyťažovanejší hráč "diablov" po obrancovi Lukeovi Hughesovi, ktorý odohral až 28:10 min. Nemec sa blysol 124 sekúnd pred záverečnou sirénou, keď zmaril možnosť na skórovanie do prázdnej bránky domácemu útočníkovi Bradovi Marchandovi. Devätnásťročný obranca hokejkou zasiahol letiaci puk do opustenej bránky a vyrazil ho do rohu ihriska. Už o pár sekúnd sa snažil hasiť chybu L. Hughesa, ktorý stratil puk v útočnom pásme, no Nemec v rýchlostnom súboji nestačil odstreliť puk pred Trentom Fredericom. Ten v páde spečatil do prázdnej bránky triumf Bruins. Tretie čisté konto v sezóne zaknihoval brankár Jeremy Swayman, ktorý zneškodnil 28 streleckých pokusov súpera.Už piaty shutout zaznamenal brankár Pittsburghu Tristan Jarry, ktorý nepustil za svoj chrbát žiadnu z 21 striel hráčov Seattlu. "Tučniakov" nasmeroval za triumfom 3:0 dvoma gólmi kapitán Sidney Crosby. Seattle prehral prvý zápas po sérii deviatich triumfov. Tatar nastúpil v prvom útoku, odohral 16:19 minúty a vyslal tri strely na bránku.