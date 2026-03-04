< sekcia Šport
Nemec sa gólom podieľal na triumfe New Jersey, bodoval aj Slafkovský
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL.
Autor TASR,aktualizované
New York 4. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V noci na stredu sa ním podieľal na triumfe New Jersey nad Floridou 5:1. V drese Montrealu zaznamenal asistenciu Juraj Slafkovský, Canadiens však prehrali v San Jose 5:7. Washington s Martinom Fehérvárym podľahol Utahu 2:3, Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Minnesoty 1:5.
Nemec spečatil víťazstvo New Jersey do prázdnej bránky 40 sekúnd pred koncom stretnutia. Na ľade strávil 20:52 minúty a okrem presného zásahu zaznamenal aj dva plusové body a dve strely na bránku. Gólovo sa v profilige presadil ako prvý Slovák po návrate z olympijského turnaja v Miláne. Devils zvíťazili druhýkrát za sebou, obhajcovia Stanleyho pohára naopak utrpeli tretiu prehru v rade.
Montreal prehrával po úvodných dvoch tretinách 2:4 a hoci v poslednom dejstve dokázal vyrovnať na priebežných 5:5, v 57. minúte strelil víťazný gól Kiefer Sherwood a triumf San Jose spečatil do prázdnej bránky Adam Gaudette. Slafkovský prihrával na otvárací zásah stretnutia, ktorý si pripísal Oliver Kapanen. Slovenský útočník odohral 18 a pol minúty, pripísal si dve strely na bránku a mínusový bod.
Washington prehral v druhom dueli za sebou, o triumfe Utahu rozhodol JJ Peterka. Fehérváry odohral 20 minút a 41 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a tri zablokované strely.
Minnesota uspela v súboji dvoch tímov, ktoré prehrali predošlé dva zápasy. Jediný gól v drese Lightning strelil Nikita Kučerov, jeho spoluhráč Černák strávil na ľade 15:37 minúty. Do štatistík pridal „mínusku“, dva bodyčeky a jeden blok.
NHL - výsledky:
Boston - Pittsburgh 2:1, Buffalo - Vegas 3:2, Columbus - Nashville 3:2, New Jersey - Florida 5:1 (Nemec za domácich 1+0), Washington - Utah 2:3, Winnipeg - Chicago 3:2 pp, Calgary - Dallas 1:6, Edmonton - Ottawa 5:4 pp, Minnesota - Tampa Bay 5:1, Anaheim - Colorado 1:5, San Jose - Montreal 7:5 (Slafkovský za hostí 0+1)
