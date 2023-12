Nemec sa stal 96. Slovákom, ktorý odohral duel v profilige

výsledky NHL:



New Jersey Devils - San Jose 3:6,

Columbus - Ottawa 4:2

Slovák v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 22:38 0 2 2 -2 3 0

New York 2. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec zaznamenal dve asistencie počas svojej premiéry v zámorskej NHL. V noci na sobotu sa predstavil v prvej obrannej dvojici New Jersey v stretnutí so San Jose, v ktorom domáci Devils prehrali 3:6. Stal sa 96. Slovákom, ktorý nastúpil v profilige.Nemec v zostave nahradil zraneného Dougieho Hamiltona. Devätnásťročný obranca zaznamenal svoj prvý bod už v 14. minúte, keď počas presilovej hry prestrelil bránku Kaapa Kähkönena, no odrazený puk sa dostal k Dawsonovi Mercerovi, ktorý vyrovnal na 1:1. Druhú asistenciu dosiahol v tretej tretine, keď sa presadil Ondřej Palát. V prvom zápase za New Jersey odohral 22:38 minúty a bol najvyťažovanejším obrancom tímu. Pripísal si aj dva mínusové body, tri strely a jeden hit. Vlaňajšia draftová dvojka začala sezónu v klube Utica Comets, ktorého dres oblieka už druhý ročník. Na svoje konto si pripísal v 13 stretnutiach osem bodov (2+6).uviedol Nemec podľa oficiálnej webstránky klubu. Pochválil ho aj tréner Lindy Ruff:Devils prehrali po troch zápasoch. Sharks triumfovali v treťom z uplynulých štyroch duelov, no stále sú najhorším mužstvom súťaže. Mikael Granlund dosiahol v drese hostí 3 body (1+2), Anthony Duclair a Jacob MacoDonal zaznamenali zhodne po dva góly.Columbus zdolal Ottawu 4:2. Hostia mali v 12. minúte dvojgólový náskok, ale Blue Jackets v ďalšom priebehu strelili štyri presné zásahy. Johnny Gaudreau a Zach Werenski dvakrát asistovali. Výrazný podiel na triumfe domácich mal brankár Elvis Merzlikins, ktorý predviedol 41 zákrokov.